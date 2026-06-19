每日星座運勢／天秤事業適合做規劃 加強人際關係
2026-06-19
牡羊座
短評：與異性的交往不可太曖昧。
【整體運★★☆☆☆】
戀人對這種友誼可不馬虎，你也要把握好分寸，若想腳踏兩條船，到頭來只會玩火自焚。多看看財經新聞，瞭解一些最新信息，把前期進行的投資再冷靜地分析一下未來的走向，免得到時搞砸局面可就頭痛了。
【愛情運★☆☆☆☆】
易與伴侶產生衝突的日子，遇到意見不一時，少說兩句可避免激烈爭吵；單身者戀愛機會少。
【事業運★★★☆☆】
還是保持謙遜的態度較好，勇於承擔責任才會給大家好印象。
【財富運★★☆☆☆】
求財方式激進極端，略為短視近利。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-9:00am 薰衣草紫
開運方位：西南方向
金牛座
短評：沒有負擔，做起事來也會感覺輕鬆很多。
【整體運★★★★☆】
飯後和戀人一起散散步，感情會更加穩固；擁有天時、地利的有利條件，生意上的洽談能夠順利的進行；工作一改平日的忙碌，可以忙裡偷閒，但不可就此鬆懈，被長官看到就糟糕了。
【愛情運★★★☆☆】
感情超級豐富的一天，很想黏住對方；沒有對象可以黏的，難免會出現寂寞的心情。
【事業運★★★★☆】
做事很有效率，容易找到又快又好的辦事方法，讓你能輕鬆應對突發事件。
【財富運★★★☆☆】
花錢比賺錢快，宜把錢交給貼心人管理。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：4:00-6:00am 寶石藍
開運方位：正北方向
雙子座
短評：今天會顯得固執己見哦！
【整體運★★★☆☆】
與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是你聚積愛情能量的好地點；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新的機會；學生族今天得失心太重不易有收穫哦！
【愛情運★★★☆☆】
對伴侶的無理取鬧會備感無奈，可望獨處；單身者與異性交往頻繁，但多是吃喝玩樂。
【事業運★★★☆☆】
會顯得有些敏感，總會覺得同事、朋友對你有些冷淡。其實不必想得太多，想要獲得別人的關心就先關心他人吧！
【財富運★★☆☆☆】
財運一般，不宜大額投資，有利保守求財。想要碰運氣不易，還是踏實一點為妙。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-11:00pm 深茄紫
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：愉快的一天。
【整體運★★★★☆】
即使你沒有時間，但彼此的心靈相通能讓你度過不錯的一天；小小的花費換來的是大大的開心，買個小禮物送給自己和喜歡的人很值得哦；你提出的建議與對策，易受到上司的採納。
【愛情運★★★☆☆】
活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你將會特別容易引人注目。
【事業運★★★★☆】
運勢佳，做起事來感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心則易失誤！
【財富運★★★☆☆】
要多克制自己的購物慾望，以免財務陷入困境！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-10:00pm 鈦晶金
開運方位：正南方向
獅子座
短評：情緒會有些低落，人也顯得無精打采。
【整體運★★☆☆☆】
今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平淡如儀，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。
【愛情運★★★☆☆】
單身者喜歡沉浸在被愛的感覺中，但你卻不會輕易付出感情，給人遊戲愛情的感覺。
【事業運★★☆☆☆】
有被人忽略的感覺，付出得不到回報，積極的表現也常被人誤會，不要太在意才好。
【財富運★★☆☆☆】
財運不佳，投資勿貪多，以免分散精力。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：2:00-4:00pm 嫩芽綠
開運方位：東南方向
處女座
短評：計劃趕不上變化快。
【整體運★☆☆☆☆】
今天的行程表安排得密密麻麻，但中途生變的機率高，難以事事順遂你意。不計較、不強求者可過得安穩愜意。財運不佳，消費的慾望強烈，有可能要動用銀行存款或透支消費。出去應酬，非必要時不要裝得那麼闊氣，可別贏了面子失了裡子。
【愛情運★☆☆☆☆】
今日的態度固執倔強，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了哦！
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想偷懶不想做事，聽點音樂，走動一下可能會好些！
【財富運★☆☆☆☆】
接受贈與之財恐生是非，賭桌上贏錢會惹人眼紅。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：3:00-4:00pm 鈦晶金
開運方位：正東方向
天秤座
短評：拓展人脈，擇友而交。
【整體運★★☆☆☆】
戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症。和朋友一起去休閒，會讓你感到很快樂。出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。
【愛情運★☆☆☆☆】
今日的態度倔強生硬，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了哦！
【事業運★★★☆☆】
事業穩定向前，比較適合做規劃，在人際關係上面多下點功夫。
【財富運★★★☆☆】
有機會從朋友口中獲得商機。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：6:00-8:00pm 鉑金灰
開運方位：正南方向
天蠍座
短評：充滿自信的一天。
【整體運★★★★★】
今日自信滿滿的你，在工作上可以選擇一些有挑戰性的任務來執行，很容易做出成績；你全心全意地投入在工作之中，難免對伴侶有所忽略，不過對方並不會就此埋怨你；財運還不錯，但投資還應看準時機，切莫操之過急。
【愛情運★★★★☆】
有利約會、戀愛，有伴侶者可安排一起吃飯、看電影等。單身者可得熱心親友推薦，與有緣人相遇。
【事業運★★★★★】
事業運很不錯喔，是福星高照的好日子！工作得心應手外，心情也非常愉快，午休時間還可以跟同事去享受一頓美食呢！
【財富運★★★★☆】
想賺錢，需要費點口才；而花錢呢，卻能換得快樂。不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-7:00am 湖水綠
開運方位：正北方向
射手座
短評：運勢不錯的一天。
【整體運★★★★☆】
今天精神不錯，工作上會做出不錯的成績，得到上級的嘉獎。感情上不需要花言巧語，不需要金銀財寶，一個微笑或一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。傍晚與伴侶恬然漫步，體驗一下寧靜的滋味。
【愛情運★★★☆☆】
感情豐富的一天。不管有沒有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！
【事業運★★★★★】
事業運相當旺，在競爭努力中可以得到應得的報酬，特別有利於業務工作者。
【財富運★★★☆☆】
錢財進出較頻繁。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：12:00-1:00pm 杜鵑粉
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：理性判斷，別過分相信直覺。
【整體運★★★☆☆】
今天在不知不覺間憑直覺做事，易因此引起不小的麻煩，理性思維才會讓你辦事更為妥當。單身者容易遇上輕浮的異性，想要不為情所困，就得耐得住寂寞。別濫用同情心，小心因此有破財的風險。
【愛情運★★☆☆☆】
與伴侶溝通交流，多談及感情層面，別聊其他話題，易爭執不下。
【事業運★★★☆☆】
面對工作會心不在焉，幸好需要處理的事情不急迫，步調慢一點也無大礙，關鍵時刻別出錯就行。
【財富運★★★☆☆】
要小心保護公物，失手恐會掏腰包賠償哦！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：4:00-6:00am 艷棗紅
開運方位：正西方向
水瓶座
短評：運氣佳，意外的驚喜將帶給你一整天的好心情。
【整體運★★★☆☆】
會有朋友以各種藉口送禮物給你，或是在背後默默為你解決難題，讓你感動不已。已婚者與另一半易有小摩擦，但很快能和好如初，而且還有機會撮合好朋友的一段感情。工作效率高，有如神助。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛機會少，單身者別急於投入一段感情，否則易被對方光鮮的外表所蒙蔽。
【事業運★★★★☆】
表達能力突顯，親和力佳，與人溝通順暢。適合與客戶洽談業務，或是與老闆談薪資，成功機率高。
【財富運★★★☆☆】
以往的投資容易有不錯的回報。不過，消費慾望強烈，應把多餘的錢財交給貼心人管理！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：4:00-6:00am 淺海藍
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：回顧和總結是必不可少的環節。
【整體運★★★☆☆】
學習上急需總結與回顧，若一昧往前衝，可會顧此失彼喲；情人可能會只顧自身發展而忘記攜手共同進步，有些形單影隻；今日財運一路看漲，抓住機會高拋低進，準能讓你笑逐顏開。
【愛情運★★☆☆☆】
別再鑽牛角尖囉！需要為芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？
【事業運★★★☆☆】
運勢普通，抽些時間去散散心，除去一身的疲憊，調整好心情以便更好地投入工作。
【財富運★★★★☆】
在投資上與異性合作易有收獲。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：4:00-6:00am 苔蘚綠
開運方位：正東方向
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