每日星座運勢／處女遇事應隨機應變 要管理好荷包

2026-06-18

牡羊座

短評：平穩的一天，保持原狀就好。

【整體運★★★☆☆】

工作上力求表現，反而會吃力不討好，時機未成熟只會徒增煩惱，何不看淡一些呢？愛情進展不錯，戀愛中的人可以帶著戀人去湖心夜划小船，浪漫的情景為感情增色不少。找一件漂亮的裝飾品隨身佩戴，有助加強好運！

【愛情運★★★★☆】

期望另一半為自己做些改變，要運用一點小技巧來傳達給對方，太直、太生硬會讓對方難以接受！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，特別容易感受到小人的干擾。其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

【財富運★★★☆☆】

偏財運也不錯，有機會收到貴重的禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 淺海藍

開運方位：東北方向

金牛座

短評：遇事別太快下論斷，易出錯。

【整體運★★☆☆☆】

今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。

【愛情運★★☆☆☆】

情侶間的溝通出現小裂痕，不過，只要保持理性的態度溝通，就不會有太大問題。

【事業運★☆☆☆☆】

默默無聞，過於謙虛會讓你錯過良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

【財富運★★☆☆☆】

注意莫過度擴張信用，使用信用卡或貸款時要謹慎小心。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 白鋼銀

開運方位：正北方向

雙子座

短評：有許多事情需要處理，應合理安排好時間。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問題，多留意與他人的金錢往來，稍不留神易損財。工作任務重，做好時間管理，多與人合作可順利完成。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者與異性接觸的機會不多；有伴侶者多尊重、忍讓對方，小心呵護，愛情才能長久。

【事業運★★★☆☆】

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，可要好好發揮一番喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財運較背的日子，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 夕陽橙

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：好運接連不斷，事業運極強。

【整體運★★★★★】

深諳愛情的藝術，明白做個好的聆聽者會比一味的誇讚更能博得心儀者的好感，在異性面前有不錯的表現；財運較好，得到家人財力上的眾多支持，順風順水的感覺當然讓你很滿足；工作任務的拓展，讓你獲得許多展現才能的機會。

【愛情運★★★★☆】

以他的意見為意見，那就對囉！順著他的意思，他會帶給你幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運，就要主動的向外活動唷！

【事業運★★★★★】

事業運還不錯。競爭、口舌是非難免，說話說重點會好一點。遇到困難，就請上司從中協助囉！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，雖然有點小費神、小困難，但多能得到協助而逢凶化吉，而且有小小的偏財運喔！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 青金石藍

開運方位：西南方向

獅子座

短評：行運阻力較大，要注意調節自己的情緒。

【整體運★☆☆☆☆】

對自己的生活現狀有些不滿，卻將過失完全歸咎於另一半，這樣只會加劇矛盾哦！偏財得來較順利，不懂得珍惜，就會如同竹籃打水一場空；把情緒帶到工作中會影響運勢的發展，就把今天當作休息日吧！

【愛情運★☆☆☆☆】

容易為情傷心、落淚的日子，看開點，好好收拾心情，相信明天會更好。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，工作情緒不高，而且，易受外力干擾，面對突如其來的變化難以應對。

【財富運★★☆☆☆】

切莫打腫臉充胖子，宜量入為出。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 臘梅白

開運方位：西南方向

處女座

短評：遇事應隨機應變。

【整體運★★★★☆】

今天你的喜怒哀樂都會寫在臉上，在戀人面前休想有所隱瞞，小心謊言當場被對方戳破；投資上你過於謹慎，雖然不會遇到大的風險，但也難有突破；工作不太穩定，原定的計劃甚至需要做些改變。

【愛情運★★★☆☆】

今日你把愛情想像得太美好，致使現實中的相處讓你失望。多抱持平常心，同時用心去經營，愛情之花才會越開越稱心如意。

【事業運★★★☆☆】

想法不易得到採納，就算是合理的意見，最好先擱置一段時間，之後再向部門主管提出來。

【財富運★★★☆☆】

有破財的跡象，要管好自己的荷包。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 玫瑰紅

開運方位：正西方向

天秤座

短評：學會穩中求勝。

【整體運★★★☆☆】

財運的走勢較平穩，投資項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者的婚姻需要升升溫，找間安靜、富有情調的餐廳吃一頓，重溫一下戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點停滯落後，需加把勁哦！

【愛情運★★★☆☆】

今日你對愛情表現出懶洋洋的態度，想等對方來噓寒問暖，特別容易被異性打動！

【事業運★★★☆☆】

做事如果不順利，就別強求，不然運勢會變得更糟糕，倒不如把力量集中在喜歡的事情上。

【財富運★★★☆☆】

可別胡亂憑直覺操作，一旦火燒鈔票，恐欲哭無淚唷！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 脆梅青

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：求財慾望強烈，進財機會頗多。

【整體運★★★★☆】

與人合作的方案進展順利，今天也能看到不錯的成效。求財心切，能在第一時間發現商機，會有不錯的進帳；不過，對小道消息別輕信，貿然投入會讓你損失一筆不小的錢財。在感情上不太積極，進展較慢。

【愛情運★★★☆☆】

桃花不明顯，難有戀愛機會。當前戀愛無望，回憶過去也是一種享受唷。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作。

【財富運★★★★☆】

客源增加了，生意自然興旺。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 嫩芽綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：釋放下感情的壓力。

【整體運★★★☆☆】

兩人拋下所有的煩惱和壓力，痛痛快快的玩樂，感情可在歡聲笑語中昇華；觸犯公司或部門規定，易受到罰款或警告的懲罰；投資方面錯失先機，易造成手中的證券滯留，遭遇貶值。

【愛情運★★★★☆】

可以到外國人士常去的PUB轉轉，有機會譜寫一段異國戀曲喔！

【事業運★★☆☆☆】

要積極與老客戶保持聯繫，否則很容易要面臨失去他們的危機。

【財富運★★☆☆☆】

今日有花錢的衝動性，花錢有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的貨色！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 櫻桃紅

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：很有創意的一天，也易獲得新資訊。

【整體運★★★★☆】

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友透露給你證券市場的新資訊，很有價值。約會前去美容院換一個新髮型，給對方不同的感受，效果會很好。

【愛情運★★★★★】

詩情畫意的一天，適合約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

【事業運★★★★☆】

工作不易受外界干擾，行事按部就班，追求的目標和方向明確，事業策略趨於平穩紮實，一切依規定行事。

【財富運★★★★☆】

今天你能抱著持平的心態下賭注，甚至敢先服輸好讓賭友的心不設防；但一旦機會來了，你卻能力挽狂瀾，讓賭友們吃驚不小呢！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 墨玉綠

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：情緒比較激動，千萬不要放任自己。

【整體運★★☆☆☆】

今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資，不宜介入過深，小小的參與一下也能讓你賺個荷包滿滿，還可以留下一部分資金備用。

【愛情運★★☆☆☆】

戀人之間偶爾的任性或撒嬌是調情，但過了頭就容易引起對方反感，產生衝突唷！

【事業運★★★☆☆】

今天一定要遠離搬弄是非之人，以免他會把你的話添油加醋傳入他人耳中，挑撥你和他人交情。

【財富運★★★☆☆】

倘若野心太大，恐因周轉失靈而惹出債務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 秋葵綠

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：運勢平順，默默付出必有回報。

【整體運★★★☆☆】

今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手上事務才會有收獲。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人了。

【事業運★★★☆☆】

任務進展到一半會有節外生枝的危險，這種情況多是因自己情緒失控而引起。

【財富運★★★★☆】

財運受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 玉米黃

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】