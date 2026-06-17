每日星座運勢／獅子認識專業的人士 別放過請教機會

2026-06-17

牡羊座

短評：桃花太顯眼，令朋友羨慕不已。

【整體運★★★★☆】

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷；理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會哦！處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

【愛情運★★★★★】

愛情運還不錯，多外出活動會有特殊的機遇喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘就有一分收穫。

【財富運★★★★☆】

容易因果斷的態度而得財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 深海藍

開運方位：正東方向

金牛座

短評：今天的精神狀態不錯。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人把時間和心思都放在戀人身上，易引起朋友的不滿，被取笑為「重色輕友」；精力充沛，幹勁十足，需半天完成的事恨不得一小時就能搞定，連工作夥伴都受你的影響；不過今天的財運並不好，還有破財的危險，要處處小心為妙。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易被另一半冷落，你不妨主動與對方溝通，瞭解對方的想法，才不會感到失落。

【事業運★★★★☆】

工作得很起勁，雖然辛苦點，但流出的汗水能獲得豐厚回報，成就感強烈，收穫不小。

【財富運★★☆☆☆】

錢財進出頻繁，請客、送禮會是一筆不小的支出，人情往來應理性評估，別為了面子而破費。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 和闐玉白

開運方位：正北方向

雙子座

短評：連身邊的人都被你的好心情所影響。

【整體運★★★★★】

愛情指數可望衝破最高點，雖然棋逢對手，但好運的你會在今天讓他看到什麼才是真正的實力；今天0、5是你的幸運數字，投資時注意運用它們，會有不錯的收穫；工作方面外在助力強，可望獲得實質性的突破。

【愛情運★★★★★】

愛情運很棒，有實質的收穫，例如：收到小禮物啦，得到有形的協助啦！

【事業運★★★★☆】

有利與同事互動，完成工作任務後，不妨找同事聊聊天、玩玩遊戲。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題；可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 可可棕

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：需多留意粗心大意的毛病。

【整體運★★★☆☆】

今天任務比較雜亂，一個細小的錯誤都會影響工作的進度，多點耐性才能提高效率。花錢的慾望較強，不如拿來請客，改善人際關係，畢竟為拓展人脈花費頗有價值。財運一般，可為日後的投資做好準備，籌備資金。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有不錯的機緣，給突然想起的異性朋友打通電話，會有意外驚喜唷！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不順，似乎很忙碌，可是卻有勞而無功的徵兆；勞而無功大多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

【財富運★★★☆☆】

投資前應多加考慮，以免因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 可可棕

開運方位：正東方向

獅子座

短評：心態好，自然覺得事事如人意。

【整體運★★★★☆】

另一半時髦的打扮，讓你的眼前為之一亮，會不由自主地想再深入認識對方。有機會參加朋友的派對，憑著你出色的言談，引來了眾人的目光，有機會在朋友介紹下，認識不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！

【愛情運★★★☆☆】

單身者難有機會結識異性朋友，可請親友幫忙介紹；有伴侶者感情生活多波折，易爭吵。

【事業運★★★★★】

事業運勢正旺，靈感豐富，點子多多，可憑著豐富的創意建立工作上的成就感。

【財富運★★★☆☆】

滿腦子的投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 檸檬綠

開運方位：東北方向

處女座

短評：不要被花言巧語所蒙蔽。

【整體運★★☆☆☆】

你有血拼的慾望，也容易被賣家口若懸河的吹捧弄得暈頭轉向，而讓自己花費不少；工作則有些剛愎自用，為避免不必要的人際關係損失，在辦公桌上寫張紙條提醒自己吧；單身者戀情發展則由朋友變為情侶的可能性很大。

【愛情運★★★☆☆】

你在感情上顯得較強勢，容易給另一半壓力，注意控制好情緒。

【事業運★★☆☆☆】

做事不太容易抓住重點，別只看到表面現象，小心因此而判斷失誤。

【財富運★☆☆☆☆】

要多留意身體健康狀況，小心因身體欠佳而損失錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 鈦晶金

開運方位：西南方向

天秤座

短評：自我提升的一天。

【整體運★★★★☆】

外出活動會比待在室內更能提升財運，也許會在路上收集到不少的投資心得；上班族工作態度積極，敢於表現自己，提出具有建設性的意見容易獲得採納；對充滿神秘氣息的事物感興趣，可多翻閱與此有關的書籍。

【愛情運★★★☆☆】

今日你頗為感性，你會用富有深意的眼神向周圍散播愛情密碼，並期待懂得破解之人的回應。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，特別容易感受到身邊人的善意，你也樂於為他人付出，會有意想不到的收穫。

【財富運★★★☆☆】

錢財方面不宜過度擴展，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 象牙白

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：好運在半路上，需要耐心等待。

【整體運★★★☆☆】

今天對工作顯得太過急躁，雖然能按工作量完成，但品質達不到標準反而耽誤你更多的時間。有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你很激動。投資方面波動較大，不要急於出手，耐心等待會讓你小賺一筆。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的要求增多，顯得挑剔，對方因此而生氣，若不改變態度，兩人的關係會惡化。

【事業運★★☆☆☆】

工作一直無法正常上軌道，瑣碎的小錯不斷，忙得焦頭爛額。

【財富運★★★★☆】

有額外的進財機會，要好好把握。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 祖母綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：靜觀其變不失為處世之道。

【整體運★☆☆☆☆】

戀人有可能因吃乾醋而無理取鬧，何妨讓對方隨意發洩一下，於感情只會有增無減。滿懷投資希望，但機緣陰差陽錯，還是未能辦成，不過機會還會再來哦！工作不宜在疲勞的狀態下進行，不但費時費力還做得不能盡如人意。

【愛情運★★☆☆☆】

願意為對方付出，但對方似乎不怎麼領情，先看清他想要什麼，投其所好才能有好成效。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感受到上級長官或是客戶的壓力，放輕鬆點自然可以安然度過。

【財富運★☆☆☆☆】

管理好錢財是今日的重中之重，切忌感情用事，突如其來的金錢損失會讓你防不勝防。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 櫻桃紅

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：生活中少不了一些風風雨雨。

【整體運★★☆☆☆】

因朋友的事情，兩人意見上出現分歧，會導致你們莫名其妙的吵架；財運並無反彈跡象，開車的朋友更要特別小心，有被開罰單的風險哦；工作進展得並沒有想像中的順利，堅持努力細心處理終究會得到解決。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較弱，有伴侶的人不宜長時間黏在一起；單身者多參與社交才會有結識異性的機會。

【事業運★★☆☆☆】

工作任務繁多，讓你感覺有相當大的壓力，甚至還會影響到你的睡眠品質與身體健康。

【財富運★★☆☆☆】

要控制心性，不宜花費太多心思在金錢遊戲上。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 朝霞紅

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。

【整體運★★★☆☆】

今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新規劃一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。

【愛情運★★★☆☆】

有時間不妨到娛樂場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性喔！

【事業運★★★★☆】

在減少衝動、三思而行方面再加把勁，更能贏得大家的青睞，得到助力。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定的一天。容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 翡翠綠

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：保持良好的精神狀態。

【整體運★★☆☆☆】

精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯；遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，將會埋下隱患；不注重飲食，吃刺激性食物，易引起胃病發作。

【愛情運★★★☆☆】

有機會參加聚會或舞會，單身者結識不少異性，有意者可挑選戀愛對象！

【事業運★★☆☆☆】

待人處事態度上需謹慎冷靜，工作上調整好情緒，與合作對象的互動才會順暢。

【財富運★★☆☆☆】

遊走法律邊緣者，稍有不慎，恐因財起紛爭或官非纏身。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 辣椒紅

開運方位：西南方向

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