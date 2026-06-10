每日星座運勢／摩羯思想活躍效率高 易得上司肯定

2026-06-10

牡羊座

短評：運勢弱，沉著應變方能擺脫煩憂。

【整體運★★☆☆☆】

別把工作當成兒戲，一不留神就會出現差錯，補救工作會花費更多精力。感情易有波瀾，在戀人面前太過隨意，滿口髒話的行為會讓對方感覺不舒服，別貪圖一時的口舌之快才好。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者多與異性朋友聯絡，聊聊心事；戀愛中的人很依賴戀人，讓對方感覺被需要。

【事業運★★☆☆☆】

意志消沉，缺乏奮鬥的慾望，做事時容易分神而差錯百出。

【財富運★★★☆☆】

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今天你對金錢比較計較，得失心有點重唷！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 萊姆黃

開運方位：西南方向

金牛座

短評：好心有時也不是件好事。

【整體運★☆☆☆☆】

你的同情心有遭人利用的可能，有破財危機，一定要睜大雙眼謹防受騙；感情上面對競爭對手顯得不夠勇敢，畏首畏尾，小心讓你的情敵捷足先登；心裡苦悶的話就找個朋友來傾訴，可別借酒消愁，不然愁更愁。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不太好，莫名其妙就想動怒，易看對方不順眼，保持距離為妙。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，尤其在與同事、上司、客戶溝通時，宜修正自己的態度，謙虛婉轉是你今日的必修課題。

【財富運★★☆☆☆】

今天財運不佳，如果你的賭資非常豐厚而且按捺不住想賭的慾望，最好還是請一個槍手！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 象牙白

開運方位：東南方向

雙子座

短評：相信助運的功效。

【整體運★★★☆☆】

今天的好運伴你走過愛情的低潮期，並可望重拾失去的良緣。財運平順，但出遊、聚餐並不適宜在今天進行，易有散財的危險。高漲的積極工作態度無處施展，欠缺工作機遇，在徘徊中度日。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人需要主動表達愛意，並多安排約會，才能感受到浪漫與甜蜜。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運有些不順，在推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動，就要特別小心囉，否則易有禍從口出的麻煩發生！

【財富運★★★☆☆】

財氣不佳，賺錢的速度趕不上花錢的速度，應控制花錢慾望，把錢財用到實處，忌浪費、揮霍。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 玳瑁棕

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：運勢走俏，整天都有好心情。

【整體運★★★★☆】

單身者有機會獲得異性的垂青，並有機會長期發展。工作較輕鬆，很多事做起來都很順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。投資運一般，可進行相關學問的學習，為日後的投資做好知識準備，以便更能把握住機會。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣很不錯的一天，用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

【事業運★★★★☆】

有強烈的直覺和分析力，在遇到重大決策時，要充分相信自己在工作上的判斷力。

【財富運★★★☆☆】

投資運不錯，可先了解市場，看好投資項目、做好充分準備再投入。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正南方向

獅子座

短評：普通的一天，財運稍微低迷。

【整體運★★★☆☆】

愛情平順，有伴侶的人偶有爭執，但很快就會過眼雲煙。財運稍微低迷，不適宜介入新的投資計劃，守成為妙。工作上進展順利，不過要注意自己的言行，小心因無意的小動作而給別人造成誤會。

【愛情運★★★☆☆】

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得退讓，錯了就誠懇的說聲對不起吧。

【事業運★★★☆☆】

學習較吃力，很想學好卻感覺使不出勁。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在正財上，少玩樂透、彩券，切忌沉迷賭博，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 玉米黃

開運方位：東南方向

處女座

短評：群策群力才是上策。

【整體運★★★★☆】

長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計劃現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。

【愛情運★★★☆☆】

有利付出的日子，有伴侶者可為對方製造一些小浪漫、小驚喜；單身者助人為樂，可交好運。

【事業運★★★★★】

事業運特優，有喜訊傳出，例如升遷，或是被賦予重責大任；總之，是容易受到重用的一天啦！

【財富運★★★☆☆】

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢特別愛計較，得失心重了點。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 蜜瓜黃

開運方位：東北方向

天秤座

短評：財運旺盛，情場走高的一天。

【整體運★★★★★】

單身者對追求了一段時間的對象可鼓起勇氣表白，易獲得令你滿意的回應！投資者可以在今天放手一搏，能達到預料之中的效果。工作上加把勁，就會有看得見的成績，對你來說也是表現能力的機會。

【愛情運★★★★☆】

多用智慧來博取對方歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達到功效喔！

【事業運★★★★☆】

今日是個忙碌的工作天，想辦法讓自己忙一點才不會心虛，尤其做事情要用對方法，才會達到良好的功效。

【財富運★★★★★】

財神爺光顧囉！可惜財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極地開發，才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 大理石灰

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：運勢較低迷，處事宜低調。

【整體運★★☆☆☆】

今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧，冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣、鬧性子時別他跟一般見識哦！

【事業運★★★☆☆】

情緒比較低落，對事務的處理也會表現得特別沒有耐心，有敷衍了事的傾向。

【財富運★★★☆☆】

財務工作者理財要專心，否則恐有自掏腰包彌補過失的可能性。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 萊姆黃

開運方位：正南方向

射手座

短評：別讓自己活得太累。

【整體運★★★☆☆】

工作沒有頭緒，計劃停滯不前，不如尋求同事的幫助。財運一般，生活顯得有點拮据，不妨給自己一點阿Q似的精神安慰。異鄉工作者易受鄉愁之苦，和老鄉話話家常，便能體會到家的感覺。

【愛情運★★★★☆】

單身者因社交活動頻繁而結識心儀的異性，多安排一些約會，可快速增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，壓力多來自於上司或客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

【財富運★★★☆☆】

胡亂投資會大吐血，賠老本。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 薰衣草紫

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：思想活躍，工作效率高。

【整體運★★★★☆】

今天能迅速進入工作狀態，周圍的喧鬧也難讓你分心，工作成效頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心之意，只顧自己會讓對方生氣喔！

【愛情運★★★☆☆】

自我意識強，聽不進人勸，很難定下心來好好談情說愛，易錯過不錯的桃花好運。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理分內之事外，不妨幫幫同事，順便建立同事之情。

【財富運★★★☆☆】

花錢的企圖心有點強。有閒錢時，就讓自己享受一下吧，但可別寅吃卯糧咧！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 玳瑁棕

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：顯得敏感，容易被一些小事刺激。

【整體運★★☆☆☆】

今天戀愛中的人事務繁忙，與戀人聚少離多。財運較弱，沒有心情仔細研究市場動態，理財心不在焉，易出錯。心情不好不妨約上幾個朋友聚一聚，聊聊感受，朋友的關心會讓你覺得很貼心。

【愛情運★★★☆☆】

多對另一半表達愛意，可讓愛情更甜蜜；單身者有喜歡的對象應抓住表白的機會。

【事業運★★☆☆☆】

工作中容易遇到阻礙，如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。

【財富運★★☆☆☆】

說了一嘴理財經，卻沒有實質行動，鈔票仍然不會進口袋喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 青金石藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：心情不錯，享受獨處的快樂。

【整體運★★★☆☆】

今天較忙碌，與另一半相處的時間很少，但適當的距離感反而增加彼此的依戀之情。財運方面表現良好，發現不錯的機會，應抓準時機，不要讓機會從手邊溜走。工作上宜變動，若有自立門戶的想法，可在今天展開行動。

【愛情運★★☆☆☆】

不停的追蹤，會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣、態度，可別像是在盤問犯人一樣。

【事業運★★★★☆】

充滿機運。出門在外遇到貴人的機率高，能獲得賺錢機會，有利在外洽商，也易達成共識。

【財富運★★★☆☆】

有損財傾向，信用卡少刷一點吧！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 冷泉藍

開運方位：西南方向

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