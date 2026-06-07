每日星座運勢／天秤選擇互外的活動 讓情緒獲舒展
2026-06-07
牡羊座
短評：善於營造氣氛，能帶動大家的情緒。
【整體運★★★☆☆】
今天參加聚會，你幽默風趣的話語吸引著眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。財運一般，應給大腦充充電，補充一下知識營養，而不是急於投資。有閒錢的話不妨做些公益，會有好運降臨。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會邂逅心儀的對象。別緊張，只要真心真意，對方自然會感受到你的誠意！
【事業運★★★★☆】
成功帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而讓你覺得有些無所適從！
【財富運★★★☆☆】
進財與事業有關，勇於開拓是關鍵。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-12:00am 秋葵綠
開運方位：東北方向
金牛座
短評：被愛包圍。
【整體運★★★★☆】
今天戀人顯得特別溫柔體貼，若能及時給予對方回報，將有機會享受到對方為你提供的更多服務；小的物品看似不起眼，但購買量多，開支也不少；積極配合老師的指導，學習狀況將能得到突破。
【愛情運★★★★★】
愛情是很私密的事，要小心那些喜歡對你的愛情指手畫腳的異性朋友。
【事業運★★★★☆】
情緒高昂，對什麼事情都表現積極、活躍，為身邊的人排憂解難，很受人歡迎。
【財富運★★★☆☆】
有免費的午餐，但小心日後要付出多出幾倍的代價。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00am 萊姆黃
開運方位：正南方向
雙子座
短評：平安是福，開車外出注意安全。
【整體運★★★☆☆】
與情人在一起開車時更要注意集中精神，神經興奮過度易發生意外。今天比較健忘，家人交待要購買的東西，最好做一份備忘錄。傍晚運勢上升，參加聚會單身者有機會結識不少新的異性朋友。
【愛情運★★★★☆】
單身者容易遇到自己的夢中情人，但有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧。
【事業運★★☆☆☆】
事業運不太好，處事別太莽撞，小心白忙一場；與人交往應謹言慎行。
【財富運★★★☆☆】
財運普通，急功近利之心不可有。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：11:00-12:00am 硃砂紅
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：忠言逆耳利於行。
【整體運★★★☆☆】
今天容易被人當面指出缺點，有點不服氣，但是忠言逆耳利於行，既然指出了就要虛心接受。戀情狂熱，但是占有慾太強會有不少問題。學習慾望強烈，是溫故而知新的好時機。
【愛情運★★★☆☆】
常聽他人吐苦水，你自己的情感困擾卻悶在心裡，不知向誰訴說。學會傾訴，你會好受些唷！
【事業運★★★☆☆】
事情很多，需要你耐心處理。不過，容易得到朋友的幫助，讓你感覺輕鬆很多。
【財富運★★☆☆☆】
小心異性居心不良，想從你口中打探出商業秘密。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-11:00pm 竹葉青
開運方位：西南方向
獅子座
短評：發揮自身的優點。
【整體運★★★☆☆】
交友宜慎重，特別是異性朋友，否則很容易受其蒙騙而傷害到自己；今天有機會在他人面前炫耀你的理財知識，他人的讚許頗讓你得意；對於工作有些厭倦，不如讓自己好好放個假，享受假日的清閒。
【愛情運★★☆☆☆】
多看到另一半的優點，別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！
【事業運★★☆☆☆】
喜好與厭惡相當分明，對喜歡的人熱絡得很，而對不喜歡的人不是反應冷淡就是冷嘲熱諷。
【財富運★★★☆☆】
財神在你身邊忽隱忽現，有很多賺錢的機會都是一閃而過。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-9:00am 咖啡棕
開運方位：正南方向
處女座
短評：心情愉悅，好運降臨。
【整體運★★★★☆】
有沒有風度決定今天有沒有好運氣。待人接物有風度者，即使做錯一些事也能獲得諒解；風度不佳者，話說得再好也難得他人好感。單身者有機會與一起出遊的夥伴，發展成為戀人。學生族有做兼職的機會，賺取不少零用錢。
【愛情運★★★★☆】
已婚者雖然會發生小吵小鬧，但能快速和好；單身者有異性主動示愛，注意把握！
【事業運★★★☆☆】
平穩中求進步，不要太過閒散也不必太過緊張，一切循序漸進即可。
【財富運★★★☆☆】
在大筆錢財上一擲千金，導致錢財流失較快。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：7:00-9:00pm 瑪瑙黑
開運方位：正東方向
天秤座
短評：新環境新感覺。
【整體運★★★☆☆】
你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。
【愛情運★★★★☆】
對另一半較為大方，很樂意為對方破費購買溫馨別致的禮物，令對方很開心。
【事業運★★★☆☆】
新計劃的執行宜多加反覆思考和審視，考慮周全可讓後續計劃進行得更順利。
【財富運★★☆☆☆】
控制物慾、降低貪念，方能有結餘。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-11:00am 鉑金灰
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：清楚了解自己想要的後再付諸行動。
【整體運★★★☆☆】
兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，讓他們了解你的近況，使他們減少對你的牽掛。
【愛情運★★☆☆☆】
別對另一半太冷落，有時間不妨陪對方去看看浪漫的愛情電影，可讓戀情順利發展喔。
【事業運★★★☆☆】
做事較為被動，總等著家人或朋友的安排。凡事應主動，積極表現會才有更好的機會喔！
【財富運★★★☆☆】
小賭怡情，大賭傷神。勿把過多錢財做為賭注。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-8:00am 象牙白
開運方位：西南方向
射手座
短評：旅遊運佳，適合外出散心。
【整體運★★★★☆】
今天別窩在家裡，安排一個短程旅行會有好運降臨。把工作放一邊，懷著輕鬆愉快的心情親近大自然，在旅途中有機會與很有個性的異性結緣，極具浪漫色彩。對人熱情一些，有機會獲得貴人助力。
【愛情運★★★★☆】
單身者適合旅行，旅途中有機會邂逅不錯的對象；已婚者不妨適當安排約會，感受浪漫。
【事業運★★★☆☆】
生活較順心順意，但太過安逸又會讓你覺得缺少了點激情，不妨找些喜歡的事情來做。
【財富運★★★★☆】
今日你是超級幸運兒，有從天而降的財運，例如：收到獎金、紅包、禮物等。真是令人眼紅啊！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-6:00pm 琥珀橙
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：口才極佳。
【整體運★★★★☆】
今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心；對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物哦；總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。
【愛情運★★★☆☆】
與情人約會時專心一點，別分心處理自己的公事，以免對方不高興哦！
【事業運★★★☆☆】
有許多表現的機會，也顯得驕傲，小心驕兵必敗，自負的後果會讓你後悔莫及喔！
【財富運★★★★☆】
正財運不錯，而在偏財方面失多得少，需減少投機和賭博。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-11:00pm 杜鵑粉
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：有利散播愛心，越分享越快樂。
【整體運★★★★☆】
善解人意的一面突顯，頗能感同身受，對身邊有困難的人願意伸出援手，希望用自己的微薄之力給予對方安慰與支持。財運頗佳，有利運用人際關係活絡財運。
【愛情運★★★☆☆】
總是和另一半單獨約會讓你感覺有點悶，那就安排一兩次Party，大夥兒一塊熱鬧熱鬧吧！
【事業運★★★★☆】
有良好的語言表達能力，和人交流時，能夠順暢的表達出自己的想法。
【財富運★★★★☆】
適合學習理財投資方面的知識，多向有經驗的人士請教，對拓展投資很有助益。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：2:00-4:00pm 櫻桃紅
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：開朗的一天。
【整體運★★★☆☆】
今天的異性緣特別好，跟異性很聊得來，也易受到異性的歡迎；心態很輕鬆，能夠放下學習和工作，盡情享受美好的生活；不要隨便誇下海口，否則易受人慫恿而要破財請客。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會參加聚會，可結識不少異性朋友，想戀愛的人不要錯過這樣的好機會唷！
【事業運★★★☆☆】
正為某件事高興著，卻無緣無故被人潑冷水。不必生氣，別拿他人的錯誤懲罰自己。
【財富運★★☆☆☆】
求財會有阻礙，得小心謹慎的處理問題才好。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：4:00-6:00am 竹葉青
開運方位：東北方向
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