每日星座運勢／獅子調整工作的方式 因應現在需求

2026-06-05

牡羊座

短評：心神安靜，不被外物所打擾。

【整體運★★☆☆☆】

今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛要做好心理準備，情路較為坎坷。喜歡的難追到，不喜歡的難拒絕。

【事業運★★☆☆☆】

今天你只要按照自己的心意做事就好，強迫自己去幫助他人，反倒容易被誤會。

【財富運★★★☆☆】

欠缺開源的企圖心，恐怕看得到錢卻拿不到錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 深茄紫

開運方位：東南方向

金牛座

短評：富於創新，就是成功。

【整體運★★★☆☆】

工作上的任務辦得頗具新意，受到長官的賞識，很有成就感。戀情沒有新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情不可勉強為之！財運一般，不宜做風險性的投資，保守理財比較適宜。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒也變得太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖一樣，與其突然生悶氣，不如說清楚、講明白！

【事業運★★★★☆】

剛步入職場的新人，或是比你小幾歲的異性，最有可能成為你的大貴人，多加留意會有好運。

【財富運★★☆☆☆】

不適合想金錢方面的問題，煩悶時不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 墨玉綠

開運方位：正東方向

雙子座

短評：今天的溝通力顯得尤為重要。

【整體運★★☆☆☆】

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心；向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少；愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

【愛情運★★★☆☆】

愛情方面一如往常，但你對另一半的冷靜態度會讓對方對你產生誤解，覺得你不在乎他喔！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要。

【財富運★★☆☆☆】

散財、破財多見，應酬愈多，耗損愈凶。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 玉髓紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：內心較充實，心情愉快。

【整體運★★★★☆】

今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生，惺惺相惜的感覺讓彼此都能體會到甜蜜浪漫的滋味。工作時與同事配合有默契，能出色完成各項工作任務。財運一般，可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。

【愛情運★★★★☆】

已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，自己積極一點，就能得到同事間接的協助。

【財富運★★★☆☆】

進財狀況不穩定，又有散財的跡象，趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 湖水綠

開運方位：正東方向

獅子座

短評：包容度是愛情的重要維持力量。

【整體運★★★☆☆】

你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下不定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷應更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。

【愛情運★★★★☆】

單身者在朋友的引薦下結識了各種類型的異性朋友，有機會發展一段戀情。

【事業運★★★☆☆】

以往的工作方式已不適合你，應及時做重新的審視，更換一下自己的工作方式。

【財富運★★★☆☆】

缺錢時容易產生非分之想，宜多警惕自己，以免做出後悔的事。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 翡翠綠

開運方位：正西方向

處女座

短評：性情開朗者會是你的事業貴人。

【整體運★★★★★】

單身者會遇到不錯的桃花，且相處上頗為愉快，心動的感覺不禁油然而生；對數據頗為敏感，易與合作者達成投資共識；今天工作成效頗為突出，注意協調性會讓你在工作時如魚得水。

【愛情運★★★★☆】

情慾高漲，單身者渴望戀愛；有伴侶者可多製造浪漫情調，讓感情生活多姿多彩。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合運用小技巧來達成工作目標。可是，最好要聽命行事，一意孤行只會讓完成的事情被上司不斷地挑剔、修改。

【財富運★★★★☆】

競爭、計較中得財。如果沒有積極地計算，就無法發現財神爺的蹤跡；除此以外，錢特別容易花在交際應酬上。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 辣椒紅

開運方位：西北方向

天秤座

短評：領悟力強，學習、看書效果都不錯。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶和睦相處，關係比較融洽，相約到高雅的餐廳共進晚餐，會有浪漫的幸福感。投資上今天適合學習觀察，默默分析研究，為良好的開端打下基礎。工作上的努力難以得到上司的認同，多注意協調、配合，就會讓對方有所改觀。

【愛情運★★★☆☆】

容易得到伴侶的支持，不妨給對方一些驚喜以示感激，會讓對方很感動。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦、覺得自己不受重用啦…等等。

【財富運★★★☆☆】

財運不佳，別把精力放在無謂的投機上，最好別過分追求金錢，工作累了聽聽音樂會很好！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 深海藍

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：運勢攀高的一天，表現機會頗多。

【整體運★★★★☆】

有經驗的同事是你今天的貴人，工作中遇到的難題不妨多加請教，對方一語點中要害，會讓你茅塞頓開。投資運順暢，多與朋友交談，易得到有價值的線索，行動迅速就有希望迎來財神爺的幸運光顧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛不錯，偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上，仍然可以運作順利。

【財富運★★★★☆】

得財順利，遇到金錢上的疑難雜症，也能因為貴人相助而逢凶化吉。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 玳瑁棕

開運方位：正西方向

射手座

短評：運勢雖然一般，但很容易滿足。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資小收獲，做點保守性投資就好。對工作期望過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。

【愛情運★★★☆☆】

既然愛他就不要敷衍他，心裡有什麼想法都可以坦白的與對方商量，這才會有貼心的感覺！

【事業運★★☆☆☆】

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，會嚴重影響人際關係。心緒很亂時，應及時讓自己轉移注意力。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，小心因口舌是非而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 琉璃銀

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：味覺靈敏且很有口福的一天。

【整體運★★★★☆】

今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚聚，品嚐到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者可要好好把握！

【愛情運★★★☆☆】

有點黏，又不會太黏的日子，如果伴侶想出去閒逛，不妨陪著；單身者有機會與優質桃花結緣。

【事業運★★★★☆】

可在富有創造性的專業領域中發揮出能量，不過在聽取意見與建議方面稍有欠缺。

【財富運★★★☆☆】

不怕辛苦者有機會收獲；投機取巧，不敢嘗試則難有進帳，甚至虧損。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 香吉士黃

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：堅持自己的原則和信念。

【整體運★★★☆☆】

即使速度稍微慢了一點，但是能先別人一步行動，可望拔得頭籌；投資上暫時遇到一些小挫折，不要輕易改變方向或放棄希望；今天的你稍微任性一點也會被別人接受哦，趁著這種運氣對自己的主張強勢一點，過關的可能性大增。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，有伴侶的人雙方都應少說兩句挑剔埋怨的話，這樣才不會引發口角。

【事業運★★★☆☆】

把握住要點才是最重要的，先把份內事做好，同事說什麼不用太過在意，不必攪和進去，以免被人嫌棄。

【財富運★★★★☆】

花錢慾望強烈，你覺得花大錢也無所謂，只要開心就好。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 珍珠白

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：情緒受外界壓力的影響。

【整體運★☆☆☆☆】

易因戀情受別人的指指點點而使情緒產生波動，平心靜氣讓別人去說能彰顯你的氣度，謠言止於智者；同事的諸多求助與叨擾讓你煩躁，應學會對別人說「不」；要注意保持頭腦適當休息，不然很容易疲勞、頭暈。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易邂逅火熱情緣，瞬間墜入愛河，甜蜜與浪漫讓你興奮不已。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，今日對於工作容易產生質疑，例如：懷疑這份工作是否適合自己啦等等。

【財富運★☆☆☆☆】

容易因為心血來潮參賭而陷於不利，今日還是不賭為好！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 墨玉綠

開運方位：東南方向

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