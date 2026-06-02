每日星座運勢／金牛創意構想獲好評 適合賺取正財
2026-06-02
牡羊座
短評：內心的想法與不安要適時表露。
【整體運★★☆☆☆】
壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向另一半說明，讓對方瞭解你的心情。財運平平，有好的東西盡量與大家分享，易得到貴人指引。工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者對另一半應誠實，千萬別說謊，容易被對方識破；單身者適合獨處，調整心情。
【事業運★★★☆☆】
敏感的一面容易突顯，聽到外界的一些謠言就懷疑是有不好的事情降臨在自己的身上，讓你心神不安，工作速度也因此減慢。
【財富運★★☆☆☆】
財運不太妙，做好錢財規劃，一些重大投資不宜輕易下賭注，多聽有經驗人士的意見。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00pm 朝霞紅
開運方位：正南方向
金牛座
短評：愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。
【整體運★★★★☆】
你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。
【愛情運★★★★☆】
感情細膩、知冷知熱的一天，對伴侶很是體貼、關懷，很適合安排約會唷。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，積極點，冷靜點，你會有很大的斬獲喔！
【財富運★★★☆☆】
今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收穫，可是有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：4:00-6:00am 杜鵑粉
開運方位：西北方向
雙子座
短評：有利推行新計劃，收效良好。
【整體運★★★☆☆】
因忙於工作，難以顧及感情，對另一半也少了些許耐性，但多能得到對方的諒解。工作需付出較大的努力，付出易有收獲。創業者與合作夥伴會發生意見不和的情形，若太過固執要小心金錢損失。
【愛情運★★★☆☆】
愛情運較普通，單身者太過保守易錯過良緣，大膽直接的表白易取勝。
【事業運★★★★☆】
異性貴人運較強，遇到難題時可積極與公司裡的異性交流，有助於解決疑惑，萌生新的創意。
【財富運★★☆☆☆】
不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要避免任何舉動，損失就會少一點！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：6:00-7:00am 艷棗紅
開運方位：東南方向
巨蟹座
短評：寬容更能顯示出你的魅力。
【整體運★★☆☆☆】
把問題細節化反而激化矛盾，大而化之對已婚者而言才是好方法；備受爭議的理財方法經你的驗證會得到不錯的評價，且頗適用於你；今天的你倍受冷落，對他人多一些信任，則同樣能獲得他人的信任。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者或熱戀中的人容易得到對方的關心，感受到互動的溫馨；單身者想戀愛得加把勁！
【事業運★★☆☆☆】
職場競爭激烈，各方的壓力洶湧而來，若信心不足而產生逃避的念頭，你將會變成他人成功的踏腳石。
【財富運★★★☆☆】
財運搖擺不定，顯得得而復失。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-4:00pm 玳瑁棕
開運方位：東南方向
獅子座
短評：熱情洋溢的笑容，是與人接觸、拉近距離的武器。
【整體運★★★★★】
今天的工作能發揮出你的才華，可望得到老闆的賞識。已婚者與另一半吃頓富有情調的晚餐，可為平淡的感情生活製造激情，讓兩顆心更加貼近，愛情有如沐春風的感覺。學習、吸收能力很強，適合英語、文科方面的學習，會有事半功倍的效果。
【愛情運★★★★☆】
有利相親的好日子，立刻安排行動吧，有親友介紹的對象可別錯過；有伴侶者感情升溫，驚喜不斷。
【事業運★★★★☆】
機會頗多的一天，但重點是把握好現有領域的表現機會和提升機會，切忌太過冒進。
【財富運★★★★☆】
金錢活動頻繁的一天，呈現有進有出的雙重跡象，例如：金錢入帳後，又把錢轉手出去。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：2:00-3:00pm 可可棕
開運方位：西北方向
處女座
短評：要創造才有機會。
【整體運★★★☆☆】
愛情不會有太大進展，需要自己創造機會，然後看清對方的意願行事比較穩妥；工作運勢佳，得遇貴人提醒，能將工作中潛在的危險排除；股票投資者今天不適合投資，宜觀望為佳。
【愛情運★★☆☆☆】
感情上較鬱悶，外力的干擾容易讓你傷心煩惱，別小題大作，更別打翻醋壇子。
【事業運★★★☆☆】
若是操心去管他人的閒事，就免不了會給自己增添多餘的煩惱。
【財富運★★★☆☆】
適合分析研究，有時間不妨多學習一些財經方面的知識，對你很有助益！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：2:00-3:00pm 古銅青
開運方位：正南方向
天秤座
短評：有失必有得。
【整體運★★★★☆】
即使是胸襟開闊的伴侶，也禁不起你的惡劣脾氣，他很愛你，但不代表他就是你的出氣筒；作息沒有規律，很難達到最佳的工作和學習狀態；平日喜歡與人大方分享，今天可望分享他人的勝利大餐。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運平平，沒有什麼明顯進展。不過，男性今日的異性緣不錯喔。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，是個耕耘之日，付出多少回收多少；要有耐心一點，不然脾氣較易變得急躁。
【財富運★★★★☆】
找個合夥人吧，兩個人的實力總比一個人強！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：11:00-12:00pm 翡翠綠
開運方位：西南方向
天蠍座
短評：積極面對外來的壓力。
【整體運★★☆☆☆】
工作上該收起玩樂的心，切換回原有的緊迫感，才能讓工作順利完成；情感上會遇到意想不到的挫折，身心上或許會感到些痛苦，以更努力的方式面對，運氣可望恢復；同事或朋友那裡獲得的消息讓你投資信心大增。
【愛情運★☆☆☆☆】
愛情運進入颱風日，有風強雨驟的跡象，還是保持距離比較妥當。
【事業運★★☆☆☆】
人際關係看似很活躍，實則隱藏危機，要小心被人利用唷！
【財富運★★★☆☆】
心存僥倖，財運波動性頗大。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：3:00-5:00pm 檸檬綠
開運方位：東南方向
射手座
短評：貴人相助，事業可望有新的發展。
【整體運★★★☆☆】
創業者今天會遇上有背景且財力雄厚之人，對你將來的事業很有助益。有專長者會得到意外機遇，不僅提升了專業技能，也豐富了自己的生活。戀愛中的人有機會遇上極具魅力的異性，戀情出現小波折。
【愛情運★★★☆☆】
異性緣佳，單身者與異性吃喝玩樂的時間增多，但是想戀愛還需耐心等待。
【事業運★★★☆☆】
工作上，中規中矩地完成上司交付的工作就能獲得嘉獎，給人踏實勤勉的印象。
【財富運★★★☆☆】
花錢慾望強烈，喜歡在朋友面前擺闊，小心透支。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-10:00pm 脆梅青
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：頭腦清醒，分析事情相當理性。
【整體運★★★★☆】
愛情平淡和睦，雙方都用一種平和的心境來相處、維繫。工作上與前輩深入溝通，可發現不錯的商機，抓住機會即可一蹴而就。財運佳，能從市場變化中洞察良機，雖有較大風險，但利潤豐厚。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會遇到一見鍾情的對象，易有激情上演；戀愛中的人，宜多說甜言蜜語。
【事業運★★★★★】
今日事業運大旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財務、業務工作者，付出與回收會成正比喔！
【財富運★★★★☆】
奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者，沒有特別的財運。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-10:00am 芙蓉晶粉
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：不安全感襲上心頭，常感小人作祟。
【整體運★☆☆☆☆】
情緒起伏，做事不順，默默做事、不與人爭卻有人莫名其妙找你麻煩，讓你措手不及，多請教長輩可讓你躲過災難。遠離喜歡散播謠言者，以免被捲入是非之中。
【愛情運★★☆☆☆】
情緒不太穩定，已婚者注意控制好情緒，用微笑表達意見是最好的方式喔！
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，不想忙碌偏偏又很忙碌，稍微偷懶就被盯得滿頭包！
【財富運★☆☆☆☆】
與朋友調度金錢易心生虧欠。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：1:00-2:00pm 白鋼銀
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：不要輕易許諾，既然許了就要遵守承諾。
【整體運★★★☆☆】
對伴侶承諾的太多，但又沒見實際行動，這樣會讓他在心裡對你的誓言產生不信任；執著於思考一件事，反而讓頭腦很不清醒，理不出思緒；今天會有點偏財運，可去買彩券試試運氣。
【愛情運★★★☆☆】
與異性接觸的機會多，但真正的桃花還未出現，想要邂逅心儀的對象還需耐心等待。
【事業運★★★☆☆】
遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更易解決。
【財富運★★★★☆】
對於錢財的把握精準，採取速戰速決的投資戰略容易進財。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：1:00-2:00pm 玫瑰紅
開運方位：西南方向
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