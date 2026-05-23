殺破狼週運勢／巨蟹邂逅心動的對象 3星座恐「荷包大失血」

白羊座：

整體運勢

工作運方面，太陽、天王星、水星齊聚面試宮位，面試新工作，需要做一些特殊的測驗，由於反應靈敏，很快就收到錄取通知。工作穩定的白羊座，與客戶溝通順利，能迅速拿到重要合約。

學業運方面，滿月發生在學業、考試宮位，學分順利修完，論文、報告也都交出去了，所有的功課都做完，現在就等著拿畢業證書。某些白羊座考試成績確定過關，可順利升級，或是拿到執業證照。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到火星影響，某個朋友掌控慾極強，用強迫式的方式要求你做違背自己意願的事，發生摩擦，雙方不歡而散。某些白羊座容易在網路上遇到立場不同之人的攻擊，覺得很心煩。

金錢運方面，火星在金錢宮位行進，預期外的支出較多，經濟狀況捉襟見肘。有些白羊座交際應酬的花費較多，容易被人凹請客，雖然不太樂意，當下又不好拒絕他人。

金牛座：

整體運勢

金錢運佳，太陽、天王星、水星齊聚金錢宮位，經營社群媒體頗為成功，會帶來一些案件，增加收入。某些金牛座業績表現不錯，獲得不少抽成，對改善經濟狀況不無小補。

旅遊運方面，金星與木星齊聚旅遊宮位，會入住五星級旅店，享受高級的設施，體驗尊榮的服務。某些金牛座則是搭乘遊輪或觀光火車遊覽某個區域的美景，並品嚐當地美食。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星，受到在命宮的火星影響，主管對於各類事務的要求極為嚴苛，經常修正好幾次，每天都因此需要加班。某些金牛座的職場十分不友善，上班壓力很大。

健康運方面，火星在命宮行進，火氣較大，容易嘴破、長痘痘。這段時間需注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，需特別注意人身安全。滿月發生在疾厄宮位，當心吃壞肚子，罹患腸胃炎。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，太陽、天王星、水星齊聚命宮，善用各種ＡＩ工具處理繁雜事務，工作效率提升，事半功倍。某些雙子座跟任何人溝通都十分順暢，在職場獲得很多助力。

金錢運方面，金星、木星齊聚在金錢宮位，除了正職收入增加之外，還可以接到ＣＰ值較高的兼差，經濟狀況富裕。某些雙子座則是存下一大筆資金，會想用來學習理財。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到在金錢宮位的金星影響，被某個十分信任的朋友欺騙，覺得人心難測，會有些社恐。某些雙子座則是經常需要與長輩相處，價值觀有嚴重的代溝。

感情運方面，滿月發生在感情宮位，情感對象容易鬧情緒，會以冷處理的方式，不想隨之起舞，反而使狀況更糟。某些雙子座莫名其妙被喜歡的人封鎖，自己都不知道爲什麼。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星與木星齊聚命宮，邂逅了讓你心動的對象，兩人發展的可能性極高。但由於金星受到土星影響，爛桃花也較多，當心遇到利用你好感詐財的騙子。

工作運方面，滿月發生在工作宮位，會結束掉某個任務或職務，轉換到新的單位工作，待遇變好，或是職場比較友善。某些巨蟹座在此時辭掉工作，想自行創業。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到在財務宮位的冥王星影響，與人合夥投資、做生意、團購要小心，容易發生財務糾紛，某些巨蟹座購物時遇到態度惡劣的店家，雙方容易引起爭執。

健康運方面，金星與冥王星齊聚命宮，當心著涼感冒或病毒感染。引起喉嚨不適。同時會是較為慵懶，好享受的時期，等你發現時，可能嚴重發福，很難減重。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，太陽、天王星、水星齊聚人際關係宮位，會加入有趣的團體，彼此交換冷門的情報，得到歸屬感。某些獅子座成為許多人的意見領袖，常常需要用誇張的表現，吸引他人注意。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，情感對象情緒不佳，常用吵架的方式在了解彼此的需求。曖昧中的獅子座，突然被心儀的對象封鎖聯絡的方式，自己也不知為甚麼。

工作運方面，在志業宮位的火星，受到在夥伴宮位的冥王星影響，許多事務需要限期完成，同事卻常常對你需要的文件不聞不問，每個環節都只好自己去執行，工作得很累。

學業運方面，在學業宮位的土星，受到在秘密宮位的金星影響，不論是想再唸一個學位，或是正在等待畢業的獅子座，會發現很多在學術圈內的潛規則，即使覺得不公平，卻也莫可奈何。

處女座：

整體運勢

工作運佳，天王星、太陽、水星齊聚志業宮位，善用ＡＩ軟體幫助你工作，處理繁雜的文件十分有效率，很快就能把工作量消化完。某些處女座在職場表現幹練，成為同事倚賴的人物。

人際關係方面，金星與木星齊聚人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，在某些場合會結識知名人士，或是許多貴人，對你的生活、事業、理財有很大的幫助。某些處女座在網路上不經意的發言或影片爆紅，被許多人讚美。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，親人情緒不佳，家庭氣氛降到冰點。某些處女座則是租約到期，需要在短時間內搬家，這段時間會尋求到理想的物件，並很快入住新居。

金錢運方面，在財務宮位的土星受到在人際關係宮位的金星影響，收到好友的紅色炸彈，荷包要大失血了。某些處女座經濟狀況不佳，還需要經常外出交際應酬，經濟狀況捉襟見肘。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，太陽、水星、天王星齊聚遠行宮位，為了參加偶像演唱會，或是重要的祭典、活動，快閃至某個城市，結束就走人。某些天秤座則是不辭千里，品嚐懷念的地方小吃，滿足了就回家。

工作運方面，木星與金星齊聚志業宮位，正執行一個光鮮亮麗的任務，與知名廠商或人士合作，在職場受到許多人羨慕。表現良好職等會再晉升，某些天秤座最近工作量較輕鬆，每天都能準時下班。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，交通工具故障頻頻，需要換新車了。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路，或是搭乘大眾運輸系統，皆需注意安全。

金錢運方面，火星在財務宮位行進，受到在子女宮位的冥王星影響，花在子女或寵物上的醫療費用較多，或是自己常有預期外的開銷，荷包一直在失血。有投資習慣的天秤座，標的不斷下跌，帳面已經虧損很多錢。

天蠍座：

整體運勢

遠行運佳，金星與木星齊聚遠行宮位，到海外旅行，選擇入住五星級旅店，享受高級的設施，並體驗奢華的服務。在海外打工渡假、工作、留學、交換學生的天蠍座，會在回鄉前，痛快地消費，吃些高級料理，或在當地到處旅行。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，會把一筆分期付款的帳單付清，無債一身輕。天王星、水星、太陽齊聚財務宮位，有投資習慣的天蠍座，短線操作得宜，賺到不少資金。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚在工作宮位，職場環境壓力大，每天加班都無法消化完龐大的工作量，慢性疾病浮現，心理狀況也變得疲倦，需要放長假好好休息一陣子。

感情運方面，火星在感情宮位行進，相位不良，無法時常掌握情感對象的動態，會感到不安，但對方覺得你控制欲太強，暫時躲起來，不想事事都要報備。某些天蠍座最近常與伴侶吵架，其實都是芝麻綠豆大的小問題。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，金星與木星齊聚財務宮位，偏財運佳，記得對發票，中獎率極高。有投資習慣的射手座，投資標的價值飆升，帳目上賺了不少錢，可在適當時機獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，同時土星、海王星齊聚戀愛宮位，喜歡的人態度忽冷忽熱，兩人關係似乎出現危機。感情穩定的射手座，本週伴侶情緒波動較大，讓你難以忍受。

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，除了本業之外，還有很多推不掉的兼職，工作項目繁多，每天都感到十分勞累。某些射手座天天都需要加班，身體狀況過勞，很需要休息。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，火氣較大，容易長痘痘，或是嘴破，並要注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，太陽、天王星、水星齊聚工作宮位，建立好ＳＯＰ，工作進行得十分有效率，各種事務駕馭得更加輕鬆。某些摩羯座則是經常需要與人溝通，多舉一些實例，對方可很快理解你表達的意思。

感情運方面，滿月發生在心靈宮位，同時金星與木星齊聚感情宮位，因為兩人驚人的默契，使你確認感覺自己遇到今生的靈魂伴侶，雙方也有意進入婚姻關係中。某些摩羯座對喜歡的人告白成功，兩人順利交往。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到在戀愛、娛樂宮位的火星影響，不惜一切代價為了得到偶像的限量商品，荷包失血。某些摩羯座為了討好喜歡的人，砸下重金給對方驚喜，但生活捉襟見肘。

家宅運方面，海王星與土星齊聚在家宅宮位，生活過於鬆散，已經很久沒好好打掃環境，需要清理家宅。某些摩羯座的家人身體欠佳，長時間處在需要照顧的狀態，家庭氣氛也變得沉悶。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，木星與金星齊聚工作宮位，承接了一個受人矚目的任務，要與知名廠商或人士合作，工作能力被肯定。正在轉換跑道的水瓶座會進入組織較大的知名機構，工作內容對你而言駕輕就熟，覺得未來有發展潛力。

感情運方面，太陽、天王星、水星齊聚戀愛、娛樂宮位，對某個人的心意被查覺了，對方會以很特別的方式跟你確認關係，兩人閃電交往。某些水瓶座則是迷上很傳奇的人物，最近一直收集這個人的相關資料。

本週須注意的部分

交通運方面，土星與海王星齊聚交通宮位，通勤經常坐錯車，轉錯站，造成上班上課遲到。某些水瓶座到人生地不熟的地方，導航失靈，一直迷路，花了很多時間才能抵達目的地。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，會退出某個團體，與一些朋友漸行漸遠。有些水瓶座在網路發表的言論，造成立場相左之人的不適，遭到網路上霸凌，甚至害你的生活受到影響。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星與木星齊聚戀愛、子女宮位，目前陷入熱戀階段，兩人經常黏在一起，一刻都捨不得分離。某些雙魚座正在懷孕階段，孩子在眾人的期盼下降臨到這個世界來。

家宅運方面，太陽、天王星、水星齊聚在家宅宮位，房屋需要整修或裝潢，暫時需要住在旅館，或是寄居在親朋好友的家裡。某些雙魚座會添購好用的家電，打掃生活空間特別有效率。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，結束掉手上的任務，會離開原來的工作單位，到新的領域發展。某些雙魚座有職業倦怠，最近有了轉業的念頭，卻沒有頭緒要換什麼樣的工作型態。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，經常需要長距離移動，在外到處奔波。這段時間當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路，或搭乘大眾運輸工具，都需注意安全。

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