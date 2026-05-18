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夏天財運升溫！「4生肖」容易賺大錢 第一名正財旺到存款變厚

聯合新聞網／ 綜合報導
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

隨著夏季到來，不少人也期待財運跟著升溫。「搜狐網」整理出4個在夏天特別容易「越忙越有錢」的生肖，認為這些人憑藉踏實努力、穩定付出，在6月至8月期間財運表現亮眼，不僅收入有機會增加，荷包也有望明顯變得更充實。

第四名：生肖虎

屬虎的人做事果斷、有企圖心，面對工作與事業時行動力強，且不喜歡空談。進入夏季後，屬虎者的事業運勢逐漸升高，尤其是自行創業或經營生意的人，可能迎來訂單增加、客源穩定等機會，收入也有望持續成長。部分人甚至可能在夏末時發現，短短幾個月的收入就相當可觀。

第三名：生肖馬　

屬馬的人個性閒不下來，習慣忙碌奔波，因此在夏天期間，過去的努力也較容易看到成果。不論是業務推展、接案工作，或是經營副業，都有機會獲得實際回報。尤其8月財運較旺，可能出現大筆訂單、合作案談成等情況，讓整體收入提升。

第二名：生肖鼠　

屬鼠的人通常反應快、善於觀察，也願意花心思研究賺錢方式，但並不傾向投機取巧。夏季期間財運有逐漸升溫趨勢，特別是7月前後，可能迎來額外收入，或是先前投入的投資、副業開始獲利。雖然屬鼠的人不一定高調，但往往能默默累積財富。

第一名：生肖雞　

屬雞的人普遍勤奮耐勞，即使工作繁忙也不輕易喊累，對金錢與工作態度相當踏實。進入6月至8月後，正財運表現尤其明顯，職場上容易獲得主管肯定，包含加薪、獎金等機會增加。由於屬雞的人習慣一步一步累積財富，因此到了夏天後期，存款也有望逐漸增加。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 搜狐網

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