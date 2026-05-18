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5／20迎「超吉」天赦日...恰逢兩神誕辰「開智慧、通財路」特靈驗

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今年5月20日是今年第三個天赦日，適逢兩位神明誕辰，命理師楊登嵙分享民俗意義。圖／本報資料照
今年5月20日是今年第三個天赦日，適逢兩位神明誕辰，命理師楊登嵙分享民俗意義。圖／本報資料照

今年5月20日是今年第三個天赦日，也是入夏後第一個天赦日，命理師楊登嵙說，在天赦日有查無病因、久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛等4類人，前往廟宇祈求特別靈驗，另外當日也恰巧與象徵「智慧、正財」的兩位神明，文殊菩薩、文財神比干的誕辰，民俗上當日屬於「智慧開、財路通」的超級吉日。

命理師楊登嵙說，俗語有云「智慧不開，財運不通」，當天不僅適合求財，更適合考生、面臨國家考試、求職或升學的人前去廟宇祭祀「開智慧、定心神」。在民俗意義上，文財神比干以「公正無私、以德聚財」聞名，對於上班族、文教人員、領固定薪水的人來說，這天祈求事業穩定與正財，感應特別強。

楊登嵙分享，今年有6個天赦日，分別是3月5日、5月4日、5月20日、7月19日、10月1日、12月16日等6天，許多人會利用「天赦日」在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，赦罪後，便是補財庫、迎好運的好時機，大家相信天赦日祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，好運擋不住。

祭祀方式分述如下：

時間：當日早上5點至下午3點。

供品：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（代表一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

天赦日 楊登嵙

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