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0518-0524唐綺陽星座運勢週報：牡羊事業遇強則強 獅子感情水到渠成

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

【唐綺陽星座運勢週報5/18-5/24】

星象影響：太陽衝刺、火星金牛、金星巨蟹、太陽進雙子

本週太陽衝刺，天氣變化大，多留意身體狀況、照顧自己，避免過度負荷。週二火星進金牛，聚焦金錢與健康議題。金星進巨蟹，水象星座者受金星與木星守護，感受到周遭的溫暖照顧。週四太陽進雙子，關注學習、交通、溝通表達等領域，應多保持彈性調整自己以適應新時代的課題。

十二星座個別影響

金牛：專注眼前就好無須抗爭，感情上不打不相識

處女：以平常心靜待好時機，感情保持樂觀有利桃花

天秤：協調事務需放下強勢感，感情在患難中見真情

雙魚：合作關係多花時間磨合，感情溝通困難別好強

牡羊：遇強則強激發潛能，感情打鐵趁熱大膽表達

巨蟹：凡事主動積極有力推進，感情在職場更有魅力

射手：展現可愛面人緣更好，感情柔軟作風反而加分

魔羯：工作上龜毛是優勢，感情中苛求是為難自己

雙子：把握變動掌握先機，感情機會在新的人際圈

獅子：有大資金收穫的機會，感情水到渠成有進展

天蠍：有女性貴人提供資源，感情提升形象更吃香

水瓶：職場氣氛融洽心情好，感情與年輕族群有連結

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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進入五月下旬，天氣逐漸轉熱，大環境的腳步也隨著氣候變化進入了新的階段。這週的財運氛圍不再講求速成，而是看重穩定發展與長遠規劃。如果你最近覺得手邊的計畫需要一點推動力，這幾天的平穩氣場，將有機會讓你重新站穩腳步的好時機。快來看看本週哪五組人能在踏實中看見收穫，把握屬於你的財務成長機會！

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5月20日是今年第3個天赦日，命理師柯柏成說，當天巧逢文殊菩薩、文財神比干聖誕，是三神同時加持的罕見吉日，適合考生自我調整及其祈願考運，是一般人求取正財升官的絕佳時機，切記勿求橫財、報復或損人利己之事會害到自己。

殺破狼週運勢／牡羊感情陷曖昧糾葛 金牛健康亮紅燈

殺破狼2026年5月18日～5月24日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 金錢運方面，新月發生在金錢宮位，薪資可獲得微調，或是獲得一份兼職，收入增加。新月期間，可許下有關正財、金錢、改善經濟狀況相關的願望，會獲得良好的能量幫助。 旅遊運方面，太陽進入旅遊宮位，與天王星、水星齊聚，臨時決定一個旅遊行程，快閃某個城市或是有名景點打卡。某些白羊座很想念某個地方小吃，不辭千里去品嚐，滿足了味蕾就回家。 本週須注意的部分 人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到火星影響，網路上無心的發言惹惱了某些立場不同的人，到你的社群媒體吵架，影響心情。某些白羊座工作或生活遇到個性固執又暴躁的人士，容易和對方發生摩擦。 感情運方面，在命宮的海王星受到金星影響，與有好感的人滋生曖昧的情愫，目前享受著戀愛的感覺，暫時不想更進一步，以免破壞了這份美好。感情穩定的白羊座，會被許多爛桃花糾纏，卻不知怎麼拒絕對方。 金牛座： 整體運勢 工作運方面，新月發生在命宮，與水星合相，可在此時做出新的工作規劃，或是開始利用新的工具做事，許多文件會因此更有效率地完成。新月期間，可許下任何願望，都能獲得良好的能量幫助。

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