0518-0524唐綺陽星座運勢週報：牡羊事業遇強則強 獅子感情水到渠成

殺破狼2026年5月18日～5月24日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 金錢運方面，新月發生在金錢宮位，薪資可獲得微調，或是獲得一份兼職，收入增加。新月期間，可許下有關正財、金錢、改善經濟狀況相關的願望，會獲得良好的能量幫助。 旅遊運方面，太陽進入旅遊宮位，與天王星、水星齊聚，臨時決定一個旅遊行程，快閃某個城市或是有名景點打卡。某些白羊座很想念某個地方小吃，不辭千里去品嚐，滿足了味蕾就回家。 本週須注意的部分 人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到火星影響，網路上無心的發言惹惱了某些立場不同的人，到你的社群媒體吵架，影響心情。某些白羊座工作或生活遇到個性固執又暴躁的人士，容易和對方發生摩擦。 感情運方面，在命宮的海王星受到金星影響，與有好感的人滋生曖昧的情愫，目前享受著戀愛的感覺，暫時不想更進一步，以免破壞了這份美好。感情穩定的白羊座，會被許多爛桃花糾纏，卻不知怎麼拒絕對方。 金牛座： 整體運勢 工作運方面，新月發生在命宮，與水星合相，可在此時做出新的工作規劃，或是開始利用新的工具做事，許多文件會因此更有效率地完成。新月期間，可許下任何願望，都能獲得良好的能量幫助。

2026-05-16 23:59