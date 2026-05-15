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笑容只是假象！4星座被點名「城府深」 射手直率中藏了自私

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網點名4個星座，表面上陽光開朗、待人和善，但其實笑容背後習慣將情緒藏在心裡，讓人難以看透。示意圖／ingimage
搜狐網點名4個星座，表面上陽光開朗、待人和善，但其實笑容背後習慣將情緒藏在心裡，讓人難以看透。示意圖／ingimage

有些人總是笑臉迎人，看起來親切好相處，卻未必會把真實想法完全表露出來。搜狐網點名4個星座，表面上陽光開朗、待人和善，但其實笑容背後習慣將情緒藏在心裡，讓人難以看透。

雙子座：笑容是一種社交工具

雙子座反應快、口才佳，在社交場合往往如魚得水，總能輕鬆和不同類型的人打成一片。他們善於觀察他人反應，也很懂得在適當時機說出合宜的話。有時候他們的笑容並非發自內心，而是一種社交工具，用以達成自己的目的。與其說他們壞，不如說他們是太懂得生存之道。

天蠍座：受傷默默記在心理

天蠍座也是典型的「面熱心冷」，個性較為內斂，防備心強，不輕易向外人透露內心想法。即使臉上帶著微笑，心中也可能持續觀察周遭的人事物。一旦受到傷害，天蠍座往往不會立即表現出情緒，而是默默記在心裡，因此常給人深沉且難以看透的印象。

天秤座：避免衝突說違心之論

天秤以親切、優雅著稱，向來重視人際關係與和諧氣氛。為了避免衝突，他們有時會選擇說出較為委婉甚至違心的話，希望讓場面維持平衡。雖然這樣的做法偶爾會被認為過於圓滑，但本質上只是因為他們不希望破壞彼此關係。

射手座：無意間忽略他人感受

射手座給人的印象通常樂觀直率、充滿活力，常以幽默態度與人互動。但有時他們的直率近乎莽撞，甚至帶著一種不自覺的利己主義，可能在無意間忽略他人的感受。這種看似沒心機的表現，多是源於天真和自私的混合，而非刻意算計。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 射手座 天秤座 天蠍座 雙子座

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