「3星座男」總是處處留情...射手不意外、第一名超級會撩

在感情世界中，有些男生天生就喜歡到處廣撒網，不僅無法帶給另一半安全感，更會影響其他人對他的印象。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》分享3個自以為萬人迷、處處留情的星座，請參考太陽、上升星座。

TOP3 射手座／近水樓台 處處留情

射手座天生就具備很強的幽默感，並且本身就有讓人想親近的氣場，女生很容易因此投懷送抱，加上射手喜歡近水樓台，特別喜歡靠近工作、學校的女生，並處處留情，對女生來說一點安全感都沒有。

TOP2 巨蟹座／愛裝無辜 花心情聖

巨蟹座本身很有才華，無論是音樂還是戲劇都有造詣，很容易獲得女生的好感，而且他很會裝靦腆無害，獲得芳心，並且巨蟹通常來者不拒，自然而然變成花心的情聖。

TOP1 雙魚座／調情高手

對於其他星座來說，甜言蜜語的話不容易說出口，但雙魚座無論是否單身，對待喜歡的女生都會自然地說出花言巧語，毫不羞恥，通常都會耍的女生團團轉，隨著經驗累積，他也就成為了調情的高手。

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