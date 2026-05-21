輪迴因果！4生肖命格「越老越有福氣」、財富自由、家庭和睦

年老時人們總希望自己身體健康、子孫滿堂。命理專家黃友輔老師在節目《命運好好玩》分享4個「越老越有福氣」的生肖命格，他們因為輪迴轉世的因果，這輩子注定越老越幸運，不僅不用擔心經濟，家庭更是和睦。

黃友輔分享，古代有一本書叫做《一掌經》，大致是說佛教中有六道輪迴，包括仙道、佛道、人道、畜生道等等，假如上一世是天道之類的自然你年老就有福氣。

生肖豬（男2、8月；女6、10月生）／仙道天壽星投胎

屬豬的人上一世是仙道轉世，也就是天壽星轉世，本世壽命延長、有仁有義，此外個性開朗、待人又和善，家庭和樂，自然越老越有福氣。

生肖蛇（男2、9月；女7、8月生）／仙道天文星投胎

屬蛇的人同樣是仙道轉世，是天文星下凡，老了身體會保持健康狀態、個性開朗、經濟狀況也能保持穩定。

生肖鼠（男6、11月；女2、3月生）／佛道天貴星投胎

屬鼠的人為佛道轉世，天貴星投胎，代表錦上添花、越老越好運。

生肖馬（男5、6月；女1、5月生）／佛道天福星投胎

屬馬的人是佛道的天福星轉世，年輕時工作認真、努力賺錢，年老時自然不用擔心經濟問題，此外與子女的相處也很和樂，不用擔心家庭問題，自然越活越快樂。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。