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錢財只進不出！這些生肖命格天生「富翁命」富貴一生

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家黃友輔老師分享六合財星的生肖命格與天生「富翁命」的生肖命格。圖／AI生成
命理專家黃友輔老師分享六合財星的生肖命格與天生「富翁命」的生肖命格。圖／AI生成

每個人都希望變得富有，但有些人天生運氣就很好，往往能夠在不經意間獲得財富。命理專家黃友輔老師在節目《命運好好玩》分享六合財星的生肖命格與天生「富翁命」的生肖命格，他們生來就能聚集財富，財庫只進不出，注定會過富貴的一生。

六合財星

生肖鼠（農曆12月生）、生肖兔（農曆9月生）、生肖蛇（農曆7月生）

他們出生月分剛好合他的財星，幫助他把財富穩穩抓住。鼠子丑合，丑月就是農曆的12月；兔卯戌合，戌月是農曆的9月份；蛇巳申合，代表農曆7月。

以上生肖命格的人天生能夠把財富守住，存摺上的數字不會減少只會增加，能夠把錢看得很緊，雖然個性上有點吝嗇，但會生活得非常愉快。

財星入庫

生肖猴雞（農曆6月生）、生肖馬蛇（農曆12月生）、生肖豬鼠（農曆9月生）

首先猴與雞是屬金，金的財庫在未月，也就是農曆6月；馬與蛇在12生肖中屬火，財庫是丑月，正是農曆12月；豬跟老鼠屬水，財庫是戌月，就是農曆的9月份。

就是所謂的「貔貅命」，錢財會越存越多，同樣可以稱為富翁命。錢花多少出去是一回事，但至少他們的財庫會持續增加。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 財運 富翁

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