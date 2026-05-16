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運勢極旺！3生肖下半年「正緣+財源」一把抓…還遇見貴人

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家王老師指出下半年有3個生肖無論是職場還是情場上都能獲得成功。圖／AI生成
命理專家王老師指出下半年有3個生肖無論是職場還是情場上都能獲得成功。圖／AI生成

在命理學中，正緣指的是命中註定的靈魂伴侶、財源意謂創造財富的機會。命理專家王老師在臉書發布影片，指出今年下半年有3個生肖無論是職場還是情場上都能獲得成功，並建議多接近屬龍和狗的朋友，他們在未來將給予你諸多幫助，成為你生命中的貴人。

王老師指出，屬雞、虎、豬的人下半年運勢非常好，在流年中雞將會合局助身、磁場極也會很旺；虎會火煉真金；豬則是水火既濟，這代表你不需要再苦苦追著錢跑，能夠優雅地將人脈資源轉化為實質的財富產值。

特別是單身人士這段期間更有正緣降臨，出現的對象不僅僅是感情伴侶，更會成為你事業上的戰友，請多多接近屬龍與狗的朋友，他們將會是你生命中至關重要的貴人，能夠直接帶動你的事業格局。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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