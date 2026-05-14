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不愛社交！12星座「孤狼指數」排行 天蠍不依賴人、第1名低調到自己都沒發現

聯合新聞網／ 綜合報導
有人特別偏好獨來獨往，喜歡自己一個人。 圖／AI生成
有人特別偏好獨來獨往，喜歡自己一個人。 圖／AI生成

在生活中，有人喜歡群體行動、渴望連結，也有人偏好獨來獨往，即使一個人也能維持強大狀態。日本媒體「占TV」從12星座的性格特質來看看，誰最容易成為「一匹狼」。

第12名：巨蟹座

巨蟹座屬於非常需要安全感的類型，只要有朋友在身邊就會感到安心。即使能短暫獨處，一旦長時間沒有夥伴陪伴，就容易感到不安與寂寞。對他們來說，比起一個人行動，更習慣「有人一起才放心」，屬於典型的群體依賴型。

第11名：雙子座

雙子座非常愛聊天與互動，很難長時間獨處。對他們來說，有人可以分享、交流才會感到滿足，因此幾乎不太可能變成真正的孤狼型人格。

第10名：天秤座

天秤座重視人際關係與社交氛圍，喜歡與人互動的感覺。如果長時間處於沒有交流的狀態，反而會感到不自在，因此很難接受完全獨來獨往的生活方式。

第9名：獅子座

獅子座喜歡熱鬧與被關注的感覺，待在群體中更能展現存在感。如果要刻意扮演孤獨角色，反而會覺得壓抑與不習慣。

第8名：處女座

處女座傾向尋找可靠的夥伴與合作對象，希望在行動中能互相支援，因此較不屬於單打獨鬥型，而是偏向「協作型人格」。

第7名：射手座

射手座雖然常常一個人行動，到處探索，但他們更像是「流動型社交」，會在不同地方結識新朋友，因此比較不像傳統意義上的孤狼。

第6名：水瓶座

水瓶座的精神層面偏向獨立思考，內在有孤狼特質，但實際上當別人需要幫助時，仍會願意伸出援手，因此在孤獨與社交之間取得平衡。

第5名：摩羯座

摩羯座以目標導向為主，認為一個人行動更有效率、更能專注前進，因此在追求成就時常選擇獨自努力，屬於務實型孤狼。

第4名：雙魚座

雙魚座雖然容易感到孤單，但同時也享受獨處時的想像與創造力。對他們來說，一個人的時間反而能讓思緒更自由發揮。

第3名：天蠍座

天蠍座做事謹慎、重視信任，通常不會輕易依賴他人，因此常常選擇自己完成所有事情。並非刻意孤立，而是因為信任門檻較高，容易自然走向單打獨鬥。

第2名：牡羊座

牡羊座行動力強、個性直衝，決定後就會一路往前衝，不太會等待他人配合。過程中可能不自覺走向獨行狀態，因此容易變成「一路向前的孤狼」。

第1名：金牛座

金牛座表面看起來穩定低調，其實是最典型的「隱性孤狼」。他們不特別在意自己是否獨自行動，總是默默完成任務、獨自堅持到底，即使沒有察覺，也早已習慣獨立作業。外表平穩、內在堅定，是最容易被忽略的真正孤狼型人格。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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