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「三星座女」外表冰山美人、內心卻有趣又可愛…水瓶天蠍反差萌
有些大美女總是冷冰冰的，難以靠近，但其實你只要用對了方法，就能夠更進一步的接近她們，讓我們一起來看看「哪些星座」是「冰山美人」吧！？
第三名：水瓶座
水瓶座看起來總是冷漠，但這是她們過濾掉一些煩人蒼蠅的方式，如果能夠打動她們，就能知道她們是非常有趣的冷系美人。
第二名：獅子座
獅子座有著天生的自性，她們總是散發出王者的氣息，總是會嚇到他人，但這也是她們與生俱來的，常常讓人覺得她們冷冰冰的。
第一名：天蠍座
天蠍座看起來就是冷冰冰的樣子，大部分的人都會避而遠之，但殊不知跟她們認識之後，會發現她們其實是很可愛的冰山美人。
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