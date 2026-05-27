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「三星座女」外表冰山美人、內心卻有趣又可愛…水瓶天蠍反差萌

旺好運／ 旺好運
冰山美人示意圖。圖/AI生成
冰山美人示意圖。圖/AI生成

有些大美女總是冷冰冰的，難以靠近，但其實你只要用對了方法，就能夠更進一步的接近她們，讓我們一起來看看「哪些星座」是「冰山美人」吧！？

第三名：水瓶座

水瓶座看起來總是冷漠，但這是她們過濾掉一些煩人蒼蠅的方式，如果能夠打動她們，就能知道她們是非常有趣的冷系美人。

第二名：獅子座

獅子座有著天生的自性，她們總是散發出王者的氣息，總是會嚇到他人，但這也是她們與生俱來的，常常讓人覺得她們冷冰冰的。

第一名：天蠍座

天蠍座看起來就是冷冰冰的樣子，大部分的人都會避而遠之，但殊不知跟她們認識之後，會發現她們其實是很可愛的冰山美人。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 冰山美人

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