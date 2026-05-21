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三星座只要醒著就在滑手機！水瓶秘密太多、他不發限動會瘋掉
在這個世代，人人一支智慧型手機是很常見的事情，但也因為科技發達的關係，造成人與人之間的互動逐漸減少，讓我們一起來看看「哪些星座」容易「科技冷漠」吧！？
第三名：水瓶座
水瓶座的手機是非常精彩的，當中有很多自己的秘密與回憶，因此在手機上，他們能獲取很多的快感，萬一手機忘記帶出門，他們一整天可是會處於失魂落魄的感覺。
第二名：雙子座
雙子座容易缺乏安全感，對他們來說網路世界是能讓他們安心的方式，可以做自己想做的樣子，也可以與其他人交流，整天也是幾乎手機不離身。
第一名：射手座
射手座就是大家眼中的網紅，他們有著強烈的虛榮心與被人崇拜的慾望，在這個世代，社交軟體就是拿來經營自己的所有生活，手機就是他們的命，無時無刻都在用手機。
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