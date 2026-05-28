快訊

連2年鬼門開撞日全食…命理師驚「像被刻意安排」示警赤馬紅羊劫

1張圖看台北熱到發紫…賈新興曝極端高溫原因 觀察今天是否再創新高

伊朗南部深夜連環爆炸！美軍證實出手：鎖定威脅美軍與荷姆茲海峽設施

聽新聞
0:00 / 0:00

「三星座」是好媽咪代表！雙子媽像最好朋友、她陪孩子追夢

旺好運／ 旺好運
媽媽親子相處示意圖。圖／AI生成
媽媽親子相處示意圖。圖／AI生成

媽媽是很辛苦的，而且要當一個好媽媽，其實不是一件容易的事情，讓我們一起來看看「哪些星座」是「好媽咪代表」！？

第三名：雙子座

雙子座的媽媽們是什麼話題都能夠與孩子交談，她們與孩子之間是沒有秘密的，雙子媽媽會用朋友的方式與自己的孩子相處，因此小孩與她們就不會有隔閡的問題。

第二名：牡羊座

牡羊座的媽媽們很希望自己的小孩能夠勇於挑戰、不怕冒險，這會讓孩子越來越茁壯，但牡羊媽媽有時候可能會和孩子們爭吵，但她們是很願意傾聽孩子的內心與開明的媽媽。

第一名：雙魚座

雙魚座的媽媽們是用愛的教育來教導小孩，雙魚媽媽也許不知如何教導孩子實踐夢想，但她們絕對會支持自己的孩子，陪著他們找到實踐與解決的方法。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 媽媽

延伸閱讀

「3生肖媽媽」能養出優秀兒女...龍激發潛能、她是最溫柔後盾

「我愛我媽但對她很失望」孫安佐為何走歪？星座專家嘆：摩羯座不能逼

三星座天生不愛社交！天蠍孤狼性格、「1火象」意外上榜

三星座哭點有夠低！雙魚巨蟹不意外、這星座「小太陽」竟上榜

相關新聞

連2年鬼門開撞日全食…命理師驚「像被刻意安排」示警赤馬紅羊劫

農曆7月「鬼門開」落在8月12日，命理師柯柏成發現，丙午、丁未年被視為不祥的「赤馬紅羊劫」，更巧合的是，這兩年「鬼門開」都碰上日全食，就像被刻意安排的，但毋須恐慌，「敬天慎行，修德祈安」，行事收斂，並留意禁忌即可。

「三星座」是好媽咪代表！雙子媽像最好朋友、她陪孩子追夢

當媽媽是很辛苦的，而且要當一個好媽媽，其實不是一件容易的事情，讓我們一起來看看「哪些星座」是「好媽咪代表」！？

出門仙女回家秒崩壞！「5星座女」反差大到讓人認不出

在街頭看到妝容精緻、穿搭完美的女神，你一定以為她們的房間就像樣品屋一樣夢幻吧？那可就大錯特錯了！有一群女孩在外頭總是光彩奪目，連一絲細節都不放過；結果一踏進家門，包包隨便丟，換上起毛球的睡衣就窩在沙發上滑手機，椅子上長滿衣服。這種在外仙女、在家大媽的極大反差，簡直讓人跌破眼鏡。馬上為你揭曉這份名單，看看身邊那個亮麗的閨蜜有沒有上榜！

苦盡甘來！「四大生肖」下半年越忙越旺…數錢數到手抽筋

2026年過了一大半，上半年覺得運勢卡卡嗎？搜狐網分享有四個生肖下半年會苦盡甘來，「越忙越旺」好運滿滿，不但財運翻轉，之前卡關的事情也全部有解，煩惱全丟光。

五月五端午節超毒！三生肖要注意…虎掉東西、這動物恐有車關

2026年6月19日是端午節，小孟老師發布影片，說農曆五月五日是端午節，古人覺得五月是惡月也是毒月，且農曆五月五日被認為是惡月之最，也是邪祟當道的日子，五毒都會跑出來。

人生只有一次！12星座「會怎麼活」曝光 天秤珍惜當下、它最敢放手一搏

人生只有一次，你會選擇放手一搏，還是凡事三思而後行？日本網站「占TV」近日公布「12星座人生只有一次排行榜」，有些星座認為想做就要立刻去做，也有人習慣深思熟慮、不輕易衝動。其中射手座抱持「現在不做會後悔」的人生觀奪下第一，一起看看你上榜第幾名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。