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「三星座」是好媽咪代表！雙子媽像最好朋友、她陪孩子追夢
當媽媽是很辛苦的，而且要當一個好媽媽，其實不是一件容易的事情，讓我們一起來看看「哪些星座」是「好媽咪代表」！？
第三名：雙子座
雙子座的媽媽們是什麼話題都能夠與孩子交談，她們與孩子之間是沒有秘密的，雙子媽媽會用朋友的方式與自己的孩子相處，因此小孩與她們就不會有隔閡的問題。
第二名：牡羊座
牡羊座的媽媽們很希望自己的小孩能夠勇於挑戰、不怕冒險，這會讓孩子越來越茁壯，但牡羊媽媽有時候可能會和孩子們爭吵，但她們是很願意傾聽孩子的內心與開明的媽媽。
第一名：雙魚座
雙魚座的媽媽們是用愛的教育來教導小孩，雙魚媽媽也許不知如何教導孩子實踐夢想，但她們絕對會支持自己的孩子，陪著他們找到實踐與解決的方法。
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