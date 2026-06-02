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三星座超級潔癖！處女不意外、「這星座」出門在家都光鮮亮麗
有一些人看起來外表光鮮亮麗，私下卻髒亂不堪，但有些人對於潔淨的要求又非常講究，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「有夠愛乾淨」！？
第三名：巨蟹座
巨蟹座的人是非常愛家的，所以對他們來說，家裡當然就不能夠太髒亂，他們不是屬於非常講究之人，只是屬於正常愛乾淨的人士。
第二名：天秤座
天秤座的人很欣賞美的事物，因此他們為了讓整體看起來都很潔淨與美麗，不管是自己又或者是家裡，都會把一切打理的好好的，對他們來說不僅乾淨，也是視覺上的享受。
第一名：處女座
處女座的人當然就是愛乾淨之首，他們天生有著整潔的癖好，對於一些自己在意的點很講究，有些處女座更可以達到吹毛求疵的地步。
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