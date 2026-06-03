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不會讀空氣「三星座」容易尬聊！射手補刀、第一名語出驚人犯大忌

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上班族聊天示意圖。圖／AI生成
上班族聊天示意圖。圖／AI生成

聊天可以是輕鬆、分享、抒發的一個管道，但有一些人就是不擅長聊天，總是能把氣氛搞到很僵，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「超級尬聊」！？

第三名：天秤座

天秤座本來應該是社交高手，但其實他們也常常會說錯話，總是能在一些大場合上搞得氣氛很僵硬，但好在他們還有辦法轉回來，不然真的也是尷尬到極點了。

第二名：射手座

射手座本身是很活潑且熱愛交際，不過他們的口才不是特別好，也不太會看臉色與場合說話，所以常常把氣氛搞到很冷，令現場的人都替他捏把冷汗。

第一名：水瓶座

水瓶座總是能把很好聊天的氣氛帶到尷尬的環節，他們常常會語出驚人，又或者讓人直冒冷汗的蹦出一句很大忌的話題，因此他們當然就是尬聊之首。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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