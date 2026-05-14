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12星座誰最適合玩股票？牡羊愛短線、金牛能收能放、他膽大粗心常虧錢
許多人靠著股票賺一筆，也許多人因為股票而淪落到負債，讓我們一起來看看「12星座」到底「適不適合玩股票」！？
★牡羊座：比較衝動的個性，適合做短線，長期投資會較沒耐性。
★金牛座：非常適合投資股票，懂得收，也懂得放，對理財有一套見解。
★雙子座：雖然很聰明，但個性總是搖擺不定，是投資的大忌。
★巨蟹座：不願意冒險的性格，缺乏安全感，建議可以小小的投資。
★獅子座：性子急了一點，不太適合當投資客，比較適合當老闆。
★處女座：很有耐性，且頭腦靈活，是很適合投資股票的星座之一。
★天秤座：總是會去聽聞各種消息，理性判斷，很有潛力能中個大彩。
★天蠍座：投資失敗還能再站起來，不怕輸的心態，總有一天會成功。
★射手座：過於粗心大意，很容易在投資市場上虧損一大筆金錢。
★摩羯座：很有實力與頭腦，只要能夠堅持到最後就能成功。
★水瓶座：喜歡投機比投資來的多，總是能靠小聰明大賺一筆。
★雙魚座：敏銳的性格，為股票投資加了不少分，算是很適合投資股票的人才。
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