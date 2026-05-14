12星座誰最適合玩股票？牡羊愛短線、金牛能收能放、他膽大粗心常虧錢

《易經》的第52卦艮卦，指的是人們在要求君子做某事時，君子始終堅持不答應的情況。為什麼會有這樣的卦？在你身邊一定有這樣的人，經常說自己需要什麼，但實際上當你跟他說話時，他卻什麼都聽不進去。事實上，人際關係中的不安和矛盾往往是由這些人引起的，而艮之道就是應對這些人的方法。該怎麼做，才能讓那些人聽進你的話？《易經》以卦象的形式提供了方法，如下頁〈圖表3-7〉所示。

2026-05-13 15:39