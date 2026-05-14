快訊

川習會登場…川普：榮幸與習近平做朋友 美中關係將前所未有好

新北新莊大樓工地鷹架倒塌！ 35歲男17樓高度墜落送醫不治

台股4萬點…賣房All in台積電？專家示警：命都不要！小心斷頭住公園

聽新聞
0:00 / 0:00

12星座誰最適合玩股票？牡羊愛短線、金牛能收能放、他膽大粗心常虧錢

旺好運／ 旺好運
股市上漲，投資人快樂示意圖。圖／AI生成
股市上漲，投資人快樂示意圖。圖／AI生成

許多人靠著股票賺一筆，也許多人因為股票而淪落到負債，讓我們一起來看看「12星座」到底「適不適合玩股票」！？

★牡羊座：

比較衝動的個性，適合做短線，長期投資會較沒耐性。

★金牛座：

非常適合投資股票，懂得收，也懂得放，對理財有一套見解。

★雙子座：

雖然很聰明，但個性總是搖擺不定，是投資的大忌。

★巨蟹座：

不願意冒險的性格，缺乏安全感，建議可以小小的投資。

★獅子座：

性子急了一點，不太適合當投資客，比較適合當老闆。

★處女座：

很有耐性，且頭腦靈活，是很適合投資股票的星座之一。

★天秤座：

總是會去聽聞各種消息，理性判斷，很有潛力能中個大彩。

★天蠍座：

投資失敗還能再站起來，不怕輸的心態，總有一天會成功。

★射手座：

過於粗心大意，很容易在投資市場上虧損一大筆金錢。

★摩羯座：

很有實力與頭腦，只要能夠堅持到最後就能成功。

★水瓶座：

喜歡投機比投資來的多，總是能靠小聰明大賺一筆。

★雙魚座：

敏銳的性格，為股票投資加了不少分，算是很適合投資股票的人才。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 股票

延伸閱讀

都是they的錯！三星座字典裡沒「反省」2字…川普雙子果然上榜

理性不存在？12星座「情緒派」排行 他超沉得住氣、雙子說變就變

5月中旬轉運排行出爐！金牛財運回升、他「感情終於有答案」

「這些星座」超喜歡算命？處女雙魚想找答案、他只想吐苦水

相關新聞

在外很派回家秒溫柔！「3大生肖」對家人超有耐心 脾氣好到不行

在家庭關係中，情緒最容易被放大，但也最需要被溫柔對待，有些人或許在外忙碌奔波，承受不少壓力，回到家卻依然願意放慢腳步，用耐心與包容面對家人，一起來看看哪幾個生肖，能夠用好脾氣來守護最親近的人。

12星座誰最適合玩股票？牡羊愛短線、金牛能收能放、他膽大粗心常虧錢

許多人靠著股票賺一筆，也許多人因為股票而淪落到負債，讓我們一起來看看「12星座」到底「適不適合玩股票」！？

都是they的錯！三星座字典裡沒「反省」2字…川普雙子果然上榜

修正自己的錯誤，我們才能成長，但有些人總是不會反省自己犯下的錯誤，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「不會自我反省」！？

水木六分相！4生肖未來三月「財福雙至」...雞默默獲利、他主動就成功

水木六分相意旨水星與木星呈60度，加上海王星和月的能量，為人們帶來主動表達、拓展人脈的機會。星座專家艾菲爾老師發文，指出有4個生肖在未來三個月能靠著資訊與人脈得到獲得財運的機會，快來看看你有沒有這方面的好運吧！

易經的智慧：「他為何不聽別人說話」面對情勒…你需要拒絕的勇氣

《易經》的第52卦艮卦，指的是人們在要求君子做某事時，君子始終堅持不答應的情況。為什麼會有這樣的卦？在你身邊一定有這樣的人，經常說自己需要什麼，但實際上當你跟他說話時，他卻什麼都聽不進去。事實上，人際關係中的不安和矛盾往往是由這些人引起的，而艮之道就是應對這些人的方法。該怎麼做，才能讓那些人聽進你的話？《易經》以卦象的形式提供了方法，如下頁〈圖表3-7〉所示。

腦筋動超快！「5大星座」最會把AI玩到極致 效率直接開外掛

現在很多人都在用 AI，但有人只是拿來聊天，有人卻已經靠它省時間、衝效率、少走冤枉路。有人一看到新工具就頭痛，也有人三分鐘就摸熟玩法，甚至還能玩出自己的風格。這次整理出五個特別容易把 AI 用到極致的星座，他們不是最會寫程式的人，而是最知道怎麼把工具變成自己分身的人。看看你身邊是不是也有這種「一人當三人用」的狠角色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。