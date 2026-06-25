最會照顧人的星座！天秤療癒、金牛行動派、這星座只在意戀人

在人與人的連結中，有些人是照顧人的，有些人則是需要被關照的。

無關好壞，只是有人天生需要人照顧，而若是他們的另一半或是朋友，天生善於把兩個人的情緒都照顧好，那麼兩人之間的關係，就會因為互補的個性而走得非常長遠，根據旺好運整理了十二星座最會照顧人排行榜，一起來看看你是被照顧者，還是願意照顧人的吧！

No.4 天秤座

天秤座無論是在情緒上還是在生活中，他都非常會照顧周圍的人，畢竟他們可是追求和平的星座，在人多的時候，為了氣氛不尷尬，他會顧及每一個人的情緒，盡量不讓任何一個人感到不自在，如果周圍的人受傷害了，他也會沒日沒夜地陪著，直到對方痊癒。

No.3 金牛座

別看金牛座不太會說話，也不太愛表達，但他照顧人是非常周到的，可能越是不愛表達自己的星座越是會照顧人吧，因為他都把自己想說的話融入到行動中了，比起說出口的關心，他們更喜歡直接行動的照顧你。

No.2 巨蟹座

巨蟹座的心思非常細膩，而且很貼心，他們很容易看出來每個人的小心思，然後在每個人在意的點上都多加注意，尤其在情緒方面，巨蟹會把別人照顧得非常好，他們會感受到你情緒的起伏，在你情緒的臨界點還沒到達前，就想辦法陪你一起緩解掉。

No.1 雙魚座

雙魚座好像生來就是會照顧人的，無論他身邊需要照顧的人有著多壞的脾氣、多難搞的個性，他們都會讓對方感覺很溫暖、很舒服，只是苦了雙魚，要憋著很多氣、忍著很多委屈，卻還要不斷地釋放著自己的能量。

處女座 只照顧戀人

這邊要加碼一位，大家一定特別想知道的處女座！像處女座這麼追求事事完美的人，在群體中不也是一種照顧的角色嗎？為何卻榜上無名呢？

處女座確實算是比較會照顧別人的星座，但重點來了，處女座比起照顧他人，有的時候他們更需要照顧自己的情緒，這時候就很容易忽視對方的感受。

除非是在戀愛中，他才會時時刻刻都注意戀人的感受，只有跟他談戀愛，你才能夠感受到處女的體貼與細膩，朋友可能只會覺得處女座的追求完美，都是在挑剔跟耍龜毛。

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