農曆四月運勢出爐！12生肖誰最旺？好運、機會一次看

農曆四月（國曆2026/5/17～2026/6/14）整體氛圍明顯「熱絡起來」：工作推進變快、社交邀約變多，很多事不再只是想想，而是要你立刻做決定、立刻交出成果。好處是容易被看見、也更容易遇到願意幫你的人；壞處是忙到沒時間喘口氣，情緒與體力消耗也更大。這個月的關鍵字是：把握機會，但也要量力而為。

當月生肖好運排行



5★運勢王：猴、雞、牛



4★穩健股：馬、羊、龍、狗



3★持平群：鼠、兔



2★需注意：虎



1★警戒區：豬

鼠

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★☆☆



財富運指數：★★★☆☆



運勢分析：



這個月屬於「忙到有點燒腦」的型態，工作上有進度也有壓力，容易一邊趕一邊想更好的做法。單身者桃花不算少，但多半來得快、去得也快，別急著投入；有伴者容易因疲憊而少耐心，建議用一頓好好吃飯、一次散步把情緒放下。財運普通，偶爾有小確幸，但主要還是靠本業累積，避免衝動買單或跟風投資。

牛

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★★★



財富運指數：★★★★☆



運勢分析：



本月你在工作上很有「定海神針」的感覺，越是需要制度、流程、執行力的任務，越能做出成績。單身者容易在工作圈遇到可靠型對象，先從聊天互動慢慢熟更順；有伴者相處務實，適合一起規劃家庭開支或生活安排。財運看好，正財穩、績效或獎金有期待；但也別太省到委屈，該投資在工具與效率上的錢可以花。

虎

愛情運指數：★★☆☆☆



事業運指數：★★☆☆☆



財富運指數：★★☆☆☆



運勢分析：



這個月容易出現「好心做事卻被誤會」的情況，說話太直或太快回覆，很可能被對方解讀成另一種意思。單身者別急著示好，先觀察對方是否值得；有伴者要避免翻舊帳，越講越氣不如先停一下。工作上特別需要留證據：訊息、會議結論、交付內容都要寫清楚，才能避免被甩鍋。財運偏保守，避免替人擔保、借貸或衝動投資。

兔

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★☆☆



財富運指數：★★★☆☆



運勢分析：



你這個月表現慾會變強，想要做得更好、也更想被肯定，但容易因此過度消耗。單身者桃花有機會從「你很亮眼」開始，但別為了討喜而勉強自己；有伴者相處需要更多稱讚與肯定，少用挑剔語氣，甜度會立刻回來。工作上能表現出眾，但要記得留白休息，別連續熬夜。財運持平，容易把錢花在外表、聚會或興趣上，設定上限就不心痛。

龍

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★★☆



財富運指數：★★★★☆



運勢分析：



本月適合做「重要文件」與「關鍵承諾」：簽約、考試、提案、談條件都比較容易有進展。單身者容易遇到談得來又有想法的人，先從共同目標聊起更有火花；有伴者適合一起規劃未來，像是買房、搬家、進修等，會更有向心力。工作上別怕被要求，反而越容易因此被看見。財運不錯，屬於穩穩加分型，但仍要避免大額衝動消費。

蛇

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★★☆



財富運指數：★★★☆☆



運勢分析：



你這個月的優勢是「穩住＋持續輸出」，不需要花俏，做出成果就是最強說服力。單身者桃花偏理性，容易在學習、工作或合作中慢慢升溫；有伴者感情需要一點小情趣，別只談待辦事項，安排約會會更甜。工作上有貴人或資源靠近，但前提是你願意開口、願意把需求說清楚。財運普通，適合分散規劃與保守投資，別貪短線刺激。

馬

愛情運指數：★★★★☆



事業運指數：★★★★☆



財富運指數：★★★☆☆



運勢分析：



本月社交熱度高，朋友多、邀約多，也更容易遇到對你有幫助的人。單身者桃花來自社交圈，越自然越迷人；有伴者適合一起參加活動或旅行，感情會被「共同回憶」拉得更近。工作上合作機會多，但也容易忙到分身乏術，建議先把時程排好、別什麼都答應。財運中等，賺得到但也花得快，尤其交際支出要控管，不然月底會皺眉。

羊

愛情運指數：★★★★☆



事業運指數：★★★☆☆



財富運指數：★★★☆☆



運勢分析：



這個月你容易被照顧、也容易拿到資源，適合主動請教、主動爭取，別害羞。單身者桃花不錯，容易遇到溫柔體貼型；有伴者相處更願意互相體諒，適合談生活安排與家庭計畫。工作上有支援但也容易忙，記得把工作拆成小塊，一件件完成就不會焦慮。財運平穩，建議把錢花在健康與提升效率上最值得，少做情緒性購物。

猴

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★★★



財富運指數：★★★★☆



運勢分析：



本月你很像「救火隊長」，問題來的時候你反而更能發揮，越棘手越能做出漂亮解法。單身者桃花不算少，但容易在忙亂中錯過訊號，記得把時間留給真正想認識的人；有伴者要避免把壓力丟給另一半，先講清楚「我只是累」會少很多誤會。工作上能見度很高，適合爭取升遷或資源。財運走旺，但別因為手感好就擴大風險，見好就收更聰明。

雞

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★★★



財富運指數：★★★★☆



運勢分析：



你這個月屬於「做得越清楚，越容易贏」：工作上適合訂規則、建流程、抓細節，成果會很快被看見。單身者容易遇到欣賞你能力的人，別急著衝，穩穩相處反而更長久；有伴者感情穩，適合一起規劃理財、年度目標。事業運非常亮，想換工作、談加薪、談合作都很有利。財運也不錯，正財穩、獎金或外快有機會，但合約條款務必看清楚。

狗

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★☆☆



財富運指數：★★★☆☆



運勢分析：



本月走「穩穩向上」路線，不會突然爆紅，但只要你肯做、肯累積，就會有人看見你的可靠。單身者桃花偏務實，容易遇到談得來、相處舒服的人；有伴者感情平穩，適合一起把生活品質提升，例如運動、整理家裡、規劃旅行。工作上不要急著求快，先把品質做對最加分。財運中等，建議保守理財、減少衝動支出，穩穩存就很漂亮。

豬

愛情運指數：★★☆☆☆



事業運指數：★★☆☆☆



財富運指數：★★☆☆☆



運勢分析：



這個月奔波感比較重，容易忙到心累，或是覺得「我怎麼一直在趕」。單身者不太適合急著談戀愛，容易遇到消耗型互動；有伴者要特別注意溝通方式，累的時候先休息再談，別一開口就火氣上來。工作上可能臨時改方向或被追加任務，先把最重要的守住就好。財運偏保守，避免衝動投資與大額消費；健康也要顧，作息與眼睛、心血管相關的疲勞尤其別硬撐。

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