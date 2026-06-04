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堅持己見「三星座」永遠講不聽！射手愛唱反調、他自認聰明不會錯

旺好運／ 旺好運
圖為溝通困難，講不聽示意圖。圖／AI生成 葉懿萱
圖為溝通困難，講不聽示意圖。圖／AI生成 葉懿萱

有些人能夠接受別人的意見或是說法，但有些人就是怎麼樣也不願意聽進去，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「很不聽話」吧！？

第三名：射手座

射手座就是不愛拘束，他們有一個不安定的心，對他們來說自由自在，不受牽制才是人生，要他們聽話也是難上加難。

第二名：天蠍座

天蠍座的人很聰明，他們做任何事情都有自己的想法且勢力，除非你真的是比他優秀很多，不然要他們聽你的話是很困難的，。

第一名：雙子座

雙子座是出了名的善變特質，他們很難以捉模之外，也是非常不受控制，因此要他們乖乖聽話，根本不可能。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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