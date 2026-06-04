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堅持己見「三星座」永遠講不聽！射手愛唱反調、他自認聰明不會錯
有些人能夠接受別人的意見或是說法，但有些人就是怎麼樣也不願意聽進去，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「很不聽話」吧！？
第三名：射手座
射手座就是不愛拘束，他們有一個不安定的心，對他們來說自由自在，不受牽制才是人生，要他們聽話也是難上加難。
第二名：天蠍座
天蠍座的人很聰明，他們做任何事情都有自己的想法且勢力，除非你真的是比他優秀很多，不然要他們聽你的話是很困難的，。
第一名：雙子座
雙子座是出了名的善變特質，他們很難以捉模之外，也是非常不受控制，因此要他們乖乖聽話，根本不可能。
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