聽新聞
0:00 / 0:00
容易危險駕駛…別讓「三星座」握方向盤！牡羊路怒族、獅子載妹就飆車
技巧好與技巧差的駕駛，真的是一上車便知，遇到好的駕駛能讓你很舒服又很心安，遇到差的駕駛會以為在玩雲霄飛車，嚇的半死，讓我們一起來看看「哪些星座」是「危險駕駛」吧！？
第三名：獅子座
獅子座就是喜歡被人捧，他們會想要在駕駛上表現得很厲害，如果車上還有異性，他們就會想要炫技，因此釀下大禍的可能性也很高。
第二名：處女座
處女座平時雖然很細心，但在駕駛技巧上卻沒有，他們總是自我認為一切安妥，因此忽略掉很多情況的發生，在道路上可是真正的危險駕駛。
第一名：牡羊座
牡羊座急躁又易怒的個性，在道路上是非常危險的，常常會因為一時求快或者不遵守交通規則，而導致車禍發生。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。