容易危險駕駛…別讓「三星座」握方向盤！牡羊路怒族、獅子載妹就飆車

技巧好與技巧差的駕駛，真的是一上車便知，遇到好的駕駛能讓你很舒服又很心安，遇到差的駕駛會以為在玩雲霄飛車，嚇的半死，讓我們一起來看看「哪些星座」是「危險駕駛」吧！？

第三名：獅子座

獅子座就是喜歡被人捧，他們會想要在駕駛上表現得很厲害，如果車上還有異性，他們就會想要炫技，因此釀下大禍的可能性也很高。

第二名：處女座

處女座平時雖然很細心，但在駕駛技巧上卻沒有，他們總是自我認為一切安妥，因此忽略掉很多情況的發生，在道路上可是真正的危險駕駛。

第一名：牡羊座

牡羊座急躁又易怒的個性，在道路上是非常危險的，常常會因為一時求快或者不遵守交通規則，而導致車禍發生。

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