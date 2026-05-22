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3星座天選吵架王！雙子川普喊「台灣偷美國晶片」果然上榜
「吵架」是很常在生活中遇到的事情，有些人不把對方罵到懷疑人生，是不會罷休的，讓我們一起來看看「哪些星座」真的是「吵架高手」吧！？
第三名：射手座
射手座喜歡用一連串的語速來跟別人吵架，總是把對方壓的死死，完全不給對方任何反駁的機會。
第二名：雙子座
雙子座的砲嘴指數可以說是砲火滿分，他們會用很多不同的字眼來謾罵對方，只要他們想要吵，就一定要吵贏。
第一名：巨蟹座
巨蟹座在吵架上從來沒有吃過敗仗，雖然他們不見得很會罵人，但是他們卻很難纏，讓別人受不了，自我放棄。
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