「三生肖」下半年會破財？莫急莫慌…財富先守後求、這樣做可化解

一般人聽到破財都怕怕，命理學上，破財是指命中注定或發生意外「必須花費一筆錢」，常與個人的因果業力相關。命理專家王老師在臉書發布影片，指出有3個生肖在下半年容易破財，建議保持「先守後求」的習慣，並不要衝動做高風險投資，才能守住錢財。

王老師說，生肖鼠、牛、兔的人受流年沖害破的影響，極陽火氣導致情緒變得急躁，造成決策失準，這段期間內請避免人情借貸、慎防合約糾紛，最好保持「先守後求」的習慣，避免高槓桿投資與衝動消費。

王老師提到，破財並非全然不利，玄學說「先破後立」，在大錢進門前，常先有小破財，那是在幫助人們化解官非災厄、清理低頻磁場，好讓之後的你能接住大財。

既然命中註定會破財，不妨轉念，用投資自己的方式來破財，有點像主動應劫，趁機去上課、學技能、投資腦袋，也可以花錢請客、送禮、做公益，甚至幫自己換造型、花錢打點外表，也算是另一種比較正向的花錢「破財」。

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