水木六分相！4生肖未來三月「財福雙至」...雞默默獲利、他主動就成功

水木六分相意旨水星與木星呈60度，加上海王星和月的能量，為人們帶來主動表達、拓展人脈的機會。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，指出有4個生肖在未來三個月能靠著資訊與人脈得到獲得財運的機會，快來看看你有沒有這方面的好運吧！

生肖虎／只要開口 改變局勢

屬虎的人這段期間說服別人的能力會提升，無論是緊張的談話、職場的人際關係都能獲得改善。虎厲害的地方不只有能力，而是要表達自己的價值，將得到談判、簽約或升遷的機會，只要主動爭取就容易成功。建議以冷靜的態度面對，不要操之過急，別人對你的信任感能轉化為財富。

生肖鼠／創意帶財 興趣變現

屬鼠的人腦袋會運轉非常快速，能夠從他人談話中獲得商機，很適合開展副業、提企劃、將興趣轉化為賺錢機會。特別是與長輩溝通時，鼠容易獲得賞識，財運來自於口才與資訊的優勢，只要願意與他人交流、討論，好運就會到來，新的想法或創意都是發財的機會。

生肖馬／跨界資訊 帶來財氣

屬馬的人會迎來貴人，此段時間人際圈擴大，會認識不同領域的人，這些貴人不會直接給錢，是帶你看懂市場運行，接觸不同的合作或賺錢的管道。貴人是和你不同圈子的人，「跨界」帶來財運，建議未來三個月不要單打獨鬥，多接觸人、多交流才能獲得機會。

生肖雞／低調佈局 默默獲利

屬雞的人獲得好運的關鍵在「冷靜」，未來三個月對錢會非常敏銳，無論是投資還是合作都能精準察覺風向變化，並做出正確抉擇，並不是突然有錢，而是緩慢累積。這些運氣來自你平時細心進謹慎的作風，別人衝太快容易翻車，你仔細觀察反而能有所獲利，建議做中長期的規劃，不要短線操作，財運就會慢慢上升。

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