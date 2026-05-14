快訊

川習會登場…川普：榮幸與習近平做朋友 美中關係將前所未有好

新北新莊大樓工地鷹架倒塌！ 35歲男17樓高度墜落送醫不治

台股4萬點…賣房All in台積電？專家示警：命都不要！小心斷頭住公園

聽新聞
0:00 / 0:00

在外很派回家秒溫柔！「3大生肖」對家人超有耐心 脾氣好到不行

聯合新聞網／ 非貓不可
家庭示意圖。圖／AI生成
家庭示意圖。圖／AI生成

在家庭關係中，情緒最容易被放大，但也最需要被溫柔對待，有些人或許在外忙碌奔波，承受不少壓力，回到家卻依然願意放慢腳步，用耐心與包容面對家人，一起來看看哪幾個生肖，能夠用好脾氣來守護最親近的人。

第三名：牛

屬牛人個性踏實穩重，情緒起伏不大，面對家人時更是展現出極高的包容力，他們不習慣用言語表達愛，但會用實際行動證明自己的在乎，例如默默承擔責任、照顧家庭，即使遇到壓力或誤會，屬牛的人也很少對家人發脾氣，而是選擇冷靜處理、慢慢溝通，他們對長輩孝順，對晚輩也有耐心，這種穩定又不動搖的性格，讓家人感到安心，也成為家庭中最可靠的支柱。

第二名：狗

屬狗人重情重義，對家人有著強烈的責任感與保護欲，他們把家庭看得很重要，也願意為家人付出一切，在相處過程中，屬狗人會特別注意自己的情緒，即使心裡有不滿，也不會輕易表現出來，以免傷害到家人，當家人遇到困難或低潮時，他們會耐心陪伴，給予實際幫助與支持，而不是責備或批評，這種真誠又穩定的守護，讓家人感到安心，也讓家庭關係更加緊密。

第一名：兔

溫柔細膩的屬兔人，天生具備高度的同理心，對家人的情緒變化特別敏感，他們很懂得體貼與照顧，常常在細節中表現關心，讓人感到被重視，面對家庭中的摩擦或爭執，屬兔人不喜歡正面衝突，而是選擇用柔和的方式溝通，用耐心傾聽彼此想法，不會輕易不耐煩，願意花時間陪伴與安撫，這份溫暖與細心，使他們成為家庭中不可或缺的療癒力量。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

延伸閱讀

貴人運爆棚！ 「3大生肖」走到哪都有人幫 一路都是神隊友

娶到賺到！2生肖女天生旺夫… 蛇規畫未來、她情緒價值給滿

三生肖女命中帶金！龍很會賺、馬動中帶財、「這動物」少奶奶命

周六迎媽祖聖誕！5生肖「貴人加持」運勢大好、財運大開

相關新聞

12星座誰最適合玩股票？牡羊愛短線、金牛能收能放、他膽大粗心常虧錢

許多人靠著股票賺一筆，也許多人因為股票而淪落到負債，讓我們一起來看看「12星座」到底「適不適合玩股票」！？

都是they的錯！三星座字典裡沒「反省」2字…川普雙子果然上榜

修正自己的錯誤，我們才能成長，但有些人總是不會反省自己犯下的錯誤，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「不會自我反省」！？

在外很派回家秒溫柔！「3大生肖」對家人超有耐心 脾氣好到不行

在家庭關係中，情緒最容易被放大，但也最需要被溫柔對待，有些人或許在外忙碌奔波，承受不少壓力，回到家卻依然願意放慢腳步，用耐心與包容面對家人，一起來看看哪幾個生肖，能夠用好脾氣來守護最親近的人。

水木六分相！4生肖未來三月「財福雙至」...雞默默獲利、他主動就成功

水木六分相意旨水星與木星呈60度，加上海王星和月的能量，為人們帶來主動表達、拓展人脈的機會。星座專家艾菲爾老師發文，指出有4個生肖在未來三個月能靠著資訊與人脈得到獲得財運的機會，快來看看你有沒有這方面的好運吧！

易經的智慧：「他為何不聽別人說話」面對情勒…你需要拒絕的勇氣

《易經》的第52卦艮卦，指的是人們在要求君子做某事時，君子始終堅持不答應的情況。為什麼會有這樣的卦？在你身邊一定有這樣的人，經常說自己需要什麼，但實際上當你跟他說話時，他卻什麼都聽不進去。事實上，人際關係中的不安和矛盾往往是由這些人引起的，而艮之道就是應對這些人的方法。該怎麼做，才能讓那些人聽進你的話？《易經》以卦象的形式提供了方法，如下頁〈圖表3-7〉所示。

腦筋動超快！「5大星座」最會把AI玩到極致 效率直接開外掛

現在很多人都在用 AI，但有人只是拿來聊天，有人卻已經靠它省時間、衝效率、少走冤枉路。有人一看到新工具就頭痛，也有人三分鐘就摸熟玩法，甚至還能玩出自己的風格。這次整理出五個特別容易把 AI 用到極致的星座，他們不是最會寫程式的人，而是最知道怎麼把工具變成自己分身的人。看看你身邊是不是也有這種「一人當三人用」的狠角色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。