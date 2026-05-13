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5月中旬轉運排行出爐！金牛財運回升、他「感情終於有答案」

聯合新聞網／ 綜合報導
12星座示意圖。圖／AI生成
12星座示意圖。圖／AI生成

5月中旬金牛座新月登場了，許多人會開始重新思考工作、財務與人際關係。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，這不是一夕翻盤的時刻，而是「轉運的起跑點」。快來看看12星座轉運排行榜，排名在前很容易感受機會靠近，但排名殿後也不用擔心，只要願意布局，仍會轉運，請同時參考太陽、上升星座。

TOP1 金牛座／壓力鬆開 財運回穩

金牛座近期最有「終於順了」的感覺。原本卡住的事情開始找到出口，財務壓力減輕，工作也慢慢看見成果。你不一定突然暴衝，但會很明顯感受到生活節奏穩下來，心裡也沒那麼緊繃。

TOP2 雙子座／迎新機會 人脈活絡

雙子座五月中旬開始特別容易接到消息與新合作。原本停滯的事，可能因一句話、一場聊天突然打開新局。這段時間越主動交流，越容易替自己爭取到下半年新的機會。

TOP3 天蠍座／感情答案 水落石出

對天蠍座來說，這是一段感情答案慢慢浮現的時間。你會開始看懂對方真正的態度，也更清楚自己想要什麼。曖昧與拉扯逐漸退場，關係有機會往更穩定的方向發展。

TOP4 水瓶座／靈感爆棚 想法翻新

水瓶座近期腦袋特別活，容易冒出新點子，也開始重新思考未來方向。不管是工作、創作還是生活模式，都有機會出現新的靈感。這段時間很適合開始學新東西或重啟計畫。

TOP5 處女座／工作變順 狀態回穩

處女座前陣子的努力與調整，五月中旬開始陸續看見效果。工作節奏變順，心情也穩定不少。雖然不是爆發型好運，但會有種「事情終於進入軌道」的踏實感。

TOP6 摩羯座／默默加分 地位提升

摩羯座近期容易被看見價值。過去那些辛苦與責任，現在開始換來信任與機會。可能是主管更重視你，也可能是重要任務落到你手上，事業運勢有穩定往上的跡象。

TOP7 天秤座／關係回溫 人際洗牌

天秤座這段時間特別適合整理人際圈。原本冷掉的關係有機會回溫，也容易認識新的合作對象。你會慢慢發現，真正舒服的人際互動，比勉強維持表面和平更重要。

TOP8 獅子座／別太低調 展現能力

獅子座近期有種「終於被看見」的感覺。雖然成果還在累積，但別人已經開始注意你的表現與能力。這段時間別太低調，適度展現自己，反而容易替下半年鋪路。

TOP9 白羊座／節奏變快 別衝過頭

白羊座近期動力很強，也開始看到新方向。不過事情還在發展初期，太急反而容易出錯。先穩住步伐、把細節顧好，後面的機會才更容易真正落袋。

TOP10 射手座／有新計畫 宜先觀察

射手座最近開始對未來有新的想法，可能想換環境、換跑道，或重新規劃生活。不過現在還在摸索階段，先多觀察、多蒐集資訊，比急著做決定更重要。

TOP11 巨蟹座／穩住心情 運勢回升

巨蟹座五月中旬比較像是調整期。情緒容易受到外界影響，與其急著追進度，不如先把生活與心情穩下來。當你先安定自己，後面的機會自然比較接得住。

TOP12 雙魚座／提不起勁 沉澱一下

雙魚座近期容易有點疲憊感，對很多事情提不起勁。這不代表沒運，而是提醒你先休息、整理狀態。現在適合沉澱與重新思考，等節奏調整好，下半年反而更容易迎來真正的轉機。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 感情運 財運

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