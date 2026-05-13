買股票也算？三生肖下半年偏財運爆棚...直覺超準、貴人一直來

最近台股超級熱，不少人都喊著想提早退休，實踐財富自由。在命理上來說，股票買空賣空，如果是當沖、短期頻繁進出，賺取價差，就算偏財。但如果是認真看K線、財報，用長期持有的心態去存股，當成被動收入，就算正財，端看自己對股票的態度而定。

今年下半年想要在股市賺飽飽，可能要靠偏財運，命理師王老師分享影片，有三個生肖下半年偏財運非常好，他們副業收入大增，會有貴人人脈帶著機會上門，也有很強的投機直覺。

王老師分享，蛇、羊、狗三生肖與流年呈現同類、三合或六合，可強勢承接火氣，轉化成火土相生動能，讓財運燒得更旺。

老師也提醒，生肖馬、生肖猴的人靠自己還不夠，建議要多多靠近蛇、羊、狗三大生肖，他們將會成為下半年最強的財運貴人。

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