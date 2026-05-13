戀愛全靠感覺走！「4大星座女」總遇渣男 在感情裡傷痕累累

在感情世界裡，有些女生比起金錢與物質，更重視情感交流與內心感受。她們追求的是靈魂契合、心動氛圍與情緒價值，但也因為太容易被感覺牽動，常在愛情裡受傷，甚至不小心愛上不適合的人。「搜狐網」列出以下幾個星座女，就常被認為是「重感覺勝過現實」的代表。

雙魚座：容易為愛投入 一不小心陷進情感漩渦

雙魚座女生通常感性又富有同理心，對愛情充滿浪漫想像。她們重視心靈交流，也很在乎彼此之間的情感連結，往往不會把物質條件擺在第一位。只是當她們太過投入感情時，也容易因為心軟或過度相信對方，而陷入不對等的關係，甚至愛上對自己不夠真心的人。

牡羊座：追求激情與心動 容易被表象吸引

牡羊座女生個性直接又熱情，談戀愛時喜歡刺激感與新鮮感。她們雖然不太在意對方是否有錢，但非常在乎戀愛中的火花與感受，希望另一半能帶給自己強烈的情緒共鳴。不過，也因為太容易被熱烈氛圍吸引，有時可能忽略對方真正的性格與內在，進而誤入不成熟的感情關係。

金牛座：渴望穩定安全 卻可能困在不快樂的關係裡

金牛座女生在感情中重視安定感，希望擁有長久且安心的陪伴。她們不一定追求轟轟烈烈的戀愛，而是偏好細水長流的相處模式。然而，過度追求穩定，有時也可能讓她們對感情選擇變得保守，即使關係已經不快樂，仍可能因習慣或安全感而難以抽身。

天秤座：太重視平衡 反而容易錯過真心的人

天秤座女生擅長社交，也很在意感情中的和諧氛圍。她們希望戀愛能夠維持平衡與舒服的相處，因此在選擇伴侶時通常相當謹慎。不過，過於在意彼此是否「剛剛好」，有時反而會讓她們猶豫不決，甚至錯過真正適合自己的對象，難以獲得深層的情感滿足。

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