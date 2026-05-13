520「天赦日」撞文殊菩薩聖誕！求財求智慧…下半年財庫大豐收

命理師王老師影片分享，2026年520情人節這天，也是夏季天赦日，也是文殊菩薩的聖誕日，這天有拜有保佑，也能幫你開下半年財庫。

王老師說，5月20日這天是數十年難得一遇的難得天時，「夏季天赦日」又撞上掌管智慧的文殊菩薩聖誕，所謂「智慧不開，財運不通」，當天也是開智慧，開下半年財運最佳時機。

王老師特別叮嚀，天赦日拜拜的原則是「先求赦，再求順」，還要再搭配實際行動。拜拜要先求上天開恩，給予轉機，先修正錯誤清出空間，才能接通財路。

當天參拜求財，除了去天公廟、財神廟誠心懺悔呈疏之外，還記得要念文殊菩薩聖號「南無大智文殊師利菩薩聖誕千秋」就能補財庫，下半年大進帳。

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