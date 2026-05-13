聽新聞
0:00 / 0:00
520「天赦日」撞文殊菩薩聖誕！求財求智慧…下半年財庫大豐收
命理師王老師影片分享，2026年520情人節這天，也是夏季天赦日，也是文殊菩薩的聖誕日，這天有拜有保佑，也能幫你開下半年財庫。
王老師說，5月20日這天是數十年難得一遇的難得天時，「夏季天赦日」又撞上掌管智慧的文殊菩薩聖誕，所謂「智慧不開，財運不通」，當天也是開智慧，開下半年財運最佳時機。
王老師特別叮嚀，天赦日拜拜的原則是「先求赦，再求順」，還要再搭配實際行動。拜拜要先求上天開恩，給予轉機，先修正錯誤清出空間，才能接通財路。
當天參拜求財，除了去天公廟、財神廟誠心懺悔呈疏之外，還記得要念文殊菩薩聖號「南無大智文殊師利菩薩聖誕千秋」就能補財庫，下半年大進帳。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。