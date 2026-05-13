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腦筋動超快！「5大星座」最會把AI玩到極致 效率直接開外掛

聯合新聞網／ 安妞星座
五個星座特別容易把AI用到極致，他們不是最會寫程式的人，而是最知道怎麼把工具變成自己分身的人。 圖／ingimage
五個星座特別容易把AI用到極致，他們不是最會寫程式的人，而是最知道怎麼把工具變成自己分身的人。 圖／ingimage

現在很多人都在用 AI，但有人只是拿來聊天，有人卻已經靠它省時間、衝效率、少走冤枉路。有人一看到新工具就頭痛，也有人三分鐘就摸熟玩法，甚至還能玩出自己的風格。這次整理出五個特別容易把 AI 用到極致的星座，他們不是最會寫程式的人，而是最知道怎麼把工具變成自己分身的人。看看你身邊是不是也有這種「一人當三人用」的狠角色。

TOP 5：射手座

射手座碰到新東西時，反應通常比別人快半拍，尤其看到能省力、加速、增加自由度的工具，眼睛直接發亮。很多人還在研究介面，他已經開始拿 AI 排旅行、整理工作、生成企劃，甚至連生活瑣事都一起處理，真的有種「事半功倍」的味道。他們最大的特色不是技術多強，而是很敢亂試。今天用這套、明天換另一套，邊玩邊學，反而容易比死讀型的人更快找到最好用的方法。射手座不喜歡被綁住，所以凡是能減少重複勞動的東西，他們都願意第一個衝去研究。

TOP 4：天蠍座

這群平時話不多的人，最擅長利用科技在暗地裡觀察和分析。他們使用智慧工具的深度往往嚇死人，不僅會用來處理表面工作，更會利用大數據去挖掘背後的各種動機和趨勢。他們對於事物的直覺極強，加上科技工具的運算能力輔助，往往能對現狀做出洞若觀火的精準判斷。不管是研究競爭對手還是分析複雜的財報，他們都能在雜亂的資訊中精準抓到核心。他們使用科技時帶有一種神祕的策略感，不會到處炫耀自己用了什麼厲害的指令，但最後交出來的深度報告總能讓大家啞口無言。

TOP 3：水瓶座

水瓶座對新科技本來就特別有興趣，只要是能改變生活模式的東西，他通常都會想先碰看看。很多人用 AI 還停在「幫我查資料」，水瓶座已經開始研究怎麼整合工作流程、怎麼自動化、怎麼把一天的事情壓縮成半天完成，完全是「另闢蹊徑」。他們很討厭浪費時間，所以對能提高效率的工具接受度極高。更特別的是，水瓶座不太會照別人的玩法走，他會自己改方法、自己組套路，最後玩出一套只有他自己看得懂的操作模式。有時旁人看不懂，但結果偏偏還真的有效。

TOP 2：處女座

處女座用 AI，不是拿來玩，而是真的會研究怎麼把細節做到更完整。很多人覺得 AI 給的內容差不多就能用了，但處女座會一直調整指令、修改條件、重跑內容，直到結果接近自己要的版本才肯停手。這種性格放在 AI 時代非常吃香，因為工具再強，也很吃使用者怎麼下要求。他們最厲害的是整理能力，能把零散資訊重新分類，讓混亂的東西瞬間井井有條，完全符合「精益求精」四個字。而且處女座很能發現漏洞，哪裡怪、哪裡不合理，他通常第一眼就抓得到。

TOP 1：雙子座

雙子座使用 AI，跟別人最大的差別是他們會一直問。普通人問完第一個問題拿到答案就走了，雙子會繼續追：那這樣呢？換個角度呢？如果是另一種情況呢？這種打破砂鍋問到底的習慣，讓他們從同一個工具裡挖出的東西是別人的三倍。加上他們本來就對新東西手癢，AI 一出新功能，雙子通常是第一批玩進去的人。舉一反三這件事對他們來說不是刻意練習，是本能。等別人還在學基本操作，雙子已經在想下一個玩法了

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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