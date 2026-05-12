快訊

00403A首日收盤爆418萬張無敵巨量！驚人漲幅幾乎都是「溢價」

陰影下的梅西接班人：「璀璨寶石」迪巴拉，站在足球生涯的十字路口

普利司通湖口廠房誰接手？高科技業搶地 被點名大廠曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

人生勝利組！四生肖注定當有錢人 猴商場遊刃有餘、他靠紀律累積財富

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網指出，十二生肖中有四個生肖因性格特質與行動模式較具優勢，在財務累積與事業發展上表現相對突出。示意圖／ingimage
搜狐網指出，十二生肖中有四個生肖因性格特質與行動模式較具優勢，在財務累積與事業發展上表現相對突出。示意圖／ingimage

上班族努力工作、盼望提早退休，財富自由幾乎是多數人共同追求的目標。搜狐網指出，十二生肖中有四個生肖因性格特質與行動模式較具優勢，在財務累積與事業發展上表現相對突出，包括龍、蛇、猴與雞，被視為較具「財運潛力」的代表。

生肖龍：長遠眼光掌握市場方向

龍在傳統文化中象徵權力與尊貴，具備領導氣質與長遠眼光，面對市場變化時較能掌握方向，被認為在事業發展上容易展現突破與成長潛力。

生肖蛇：思考縝密利於投資判斷

蛇年出生者多半觀察力敏銳、思考縝密，在投資或決策判斷上較能掌握時機，因此常被形容為「善於抓住機會」的類型。

生肖猴：反應快具備變通優勢

屬猴的人象徵靈活與應變能力，普遍反應快、適應力強，在競爭激烈的商場環境中遊刃有餘，總能在競爭中找到突破點，也常被認為具備創新與變通優勢。

生肖雞：重視紀律長期累積財富

屬雞的人以勤奮和節儉聞名，為務實型代表。他們多半重視規劃與紀律，生活與理財習慣較為謹慎，透過長期累積，有機會建立穩定的財務基礎，過上富足的生活。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財富

延伸閱讀

報復心極強！3星座笑裡藏刀「面善心狠」 摩羯自律卻讓人感到壓力

低調不張揚！「四生肖」5月事業財運大爆發… 牛要升官、2動物有貴人

周六迎媽祖聖誕！5生肖「貴人加持」運勢大好、財運大開

2026翻身有望！四生肖職場遇貴人…牛遇到伯樂、龍要多傾聽

相關新聞

人生勝利組！四生肖注定當有錢人 猴商場遊刃有餘、他靠紀律累積財富

上班族努力工作、盼望提早退休，財富自由幾乎是多數人共同追求的目標。搜狐網指出，十二生肖中有四個生肖因性格特質與行動模式較具優勢，在財務累積與事業發展上表現相對突出，包括龍、蛇、猴與雞，被視為較具「財運潛力」的代表。

就算被分手…也不會對前任口出惡言的5大生肖

一般人，相愛的時候可以把對方捧到天上，然而分手時，不要說做朋友了，能夠不成為敵人，都算是好結果。當然了，兩人之中，被分手的一方總是特別難以釋懷，委屈、怨恨之感，使當事人常常陷入長期碎碎念、搬弄是非的行為之中。然而，科技紫微網知道有幾個生肖的人，就算被甩也不說前任一句壞話。我們就來看看他們的心態吧。 生肖兔不說不是不怨，是被甩太丟臉 生肖兔的人，虛榮心比較強，只有自豪的事才願意拿出來說。平常喜歡八卦別人，但不喜歡別人八卦自己。曾經是自己拿來在他人面前吹噓的前任情人，現在把自己甩了，這種事被人知道了可真的會讓生肖兔的自尊心受到進一步的摧殘。所以即使心裡怨到吃不下睡不著，他們也不會向人提起的。 生肖龍懶得說！不如省點力氣重新開始 屬龍的人，從來都有著吸引異性的莫名魅力，會被甩對生肖龍來說還真有點莫名其妙。傷心難過肯定是會的，不過，去說一個曾經愛過的人壞話，生肖龍又覺得沒這個必要。就算說了，別人也只會當戲聽一聽，對自己實在沒有任何好處。 生肖狗緣分盡了，對得起心就好 雖然生肖狗的人不是個夠浪漫的愛人，但的確算得上忠誠。而且，這份忠誠會延續到分手後，就算自己是被甩的那一個，生肖狗也不願意對別人說

貴人運爆棚！ 「3大生肖」走到哪都有人幫 一路都是神隊友

在人生道路上，有些人似乎特別幸運，總能在關鍵時刻遇到貴人相助，或是背後有人默默支持，其實這樣的特質不只是運氣，也和個性、人際關係的經營息息相關，一起來看看，為什麼有些生肖，背後總是有人撐腰。

0511-0517唐綺陽星座運勢週報：金牛財務壓力、獅子注意健康、魔羯感情勿勉強

本周金星雙子衝刺，嘉惠變動星座與風象星座者，人際關係繁忙、人氣提升。火星牡羊衝刺，應多留意刀火安全，避免衝動急躁。週日水星進雙子，理財議題升溫，宜把握時機進行財務盤點與梳理，教育、社交、交通相關事務成關注焦點，特立獨行者容易成為話題。

0511-0517「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「做事事半功倍」：有額外收入

進入五月中旬，初夏的氣息逐漸明顯，大環境的節奏也跟著從躁動轉向沉穩。這週的財運走向不再強調橫衝直撞，而是更看重專業深耕與細節處理。如果你正覺得先前的努力似乎缺乏進展，這幾天將是個重新調整步調的好時機。快來看看本週哪五組人能在平穩中創造實質收益，把握屬於你的收穫時刻！

小滿4大禁忌曝光！命理師警告「別加班熬夜」 4生肖運勢兩樣情

5月21日（四）迎來節氣「小滿」，命理師柯柏成表示，小滿是充滿智慧的節氣，但有4大禁忌，不宜加班、避免熬夜、別露肚臍、忌隔夜菜少冷飲；而當天宜「多吃苦」，牛、雞2生肖走貴人運，豬、猴2生肖則當心，易和長輩或主管不對盤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。