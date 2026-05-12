人生勝利組！四生肖注定當有錢人 猴商場遊刃有餘、他靠紀律累積財富

一般人，相愛的時候可以把對方捧到天上，然而分手時，不要說做朋友了，能夠不成為敵人，都算是好結果。當然了，兩人之中，被分手的一方總是特別難以釋懷，委屈、怨恨之感，使當事人常常陷入長期碎碎念、搬弄是非的行為之中。然而，科技紫微網知道有幾個生肖的人，就算被甩也不說前任一句壞話。我們就來看看他們的心態吧。 生肖兔不說不是不怨，是被甩太丟臉 生肖兔的人，虛榮心比較強，只有自豪的事才願意拿出來說。平常喜歡八卦別人，但不喜歡別人八卦自己。曾經是自己拿來在他人面前吹噓的前任情人，現在把自己甩了，這種事被人知道了可真的會讓生肖兔的自尊心受到進一步的摧殘。所以即使心裡怨到吃不下睡不著，他們也不會向人提起的。 生肖龍懶得說！不如省點力氣重新開始 屬龍的人，從來都有著吸引異性的莫名魅力，會被甩對生肖龍來說還真有點莫名其妙。傷心難過肯定是會的，不過，去說一個曾經愛過的人壞話，生肖龍又覺得沒這個必要。就算說了，別人也只會當戲聽一聽，對自己實在沒有任何好處。 生肖狗緣分盡了，對得起心就好 雖然生肖狗的人不是個夠浪漫的愛人，但的確算得上忠誠。而且，這份忠誠會延續到分手後，就算自己是被甩的那一個，生肖狗也不願意對別人說

2026-05-12 08:06