聽新聞
0:00 / 0:00
人生勝利組！四生肖注定當有錢人 猴商場遊刃有餘、他靠紀律累積財富
上班族努力工作、盼望提早退休，財富自由幾乎是多數人共同追求的目標。搜狐網指出，十二生肖中有四個生肖因性格特質與行動模式較具優勢，在財務累積與事業發展上表現相對突出，包括龍、蛇、猴與雞，被視為較具「財運潛力」的代表。
生肖龍：長遠眼光掌握市場方向
龍在傳統文化中象徵權力與尊貴，具備領導氣質與長遠眼光，面對市場變化時較能掌握方向，被認為在事業發展上容易展現突破與成長潛力。
生肖蛇：思考縝密利於投資判斷
蛇年出生者多半觀察力敏銳、思考縝密，在投資或決策判斷上較能掌握時機，因此常被形容為「善於抓住機會」的類型。
生肖猴：反應快具備變通優勢
屬猴的人象徵靈活與應變能力，普遍反應快、適應力強，在競爭激烈的商場環境中遊刃有餘，總能在競爭中找到突破點，也常被認為具備創新與變通優勢。
生肖雞：重視紀律長期累積財富
屬雞的人以勤奮和節儉聞名，為務實型代表。他們多半重視規劃與紀律，生活與理財習慣較為謹慎，透過長期累積，有機會建立穩定的財務基礎，過上富足的生活。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。