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有錢也別丟！命理師曝「3物品」別亂換：恐害財運下滑
不少人在財務狀況變好後，第一件事就是把舊東西全面汰換，不過命理師王昆山提醒，有錢之後，這3樣東西最好不要隨便更換或丟棄，否則可能導致財運與整體運勢下滑。
命理師王昆山在臉書表示，許多人賺到錢後，會急著換房、換車或把舊物清掉，但其實像是「起家厝」、「工作用的舊車與舊錢包」，以及「發財前常拜的起家廟」，都不建議隨意更換或輕易丟棄。
王昆山解釋，起家厝雖然空間可能較小、設備也比較老舊，但那是個人財運起步的重要地方，可以視為「財運的地基」，若能保留下來，象徵財氣得以延續流轉。
至於工作使用的舊車與舊錢包，即使外觀看起來已經破舊，也不建議直接丟掉。王昆山認為，這些物品屬於陪伴自己起運的「器」，可以另外添購新的替換，但舊的最好妥善保存。
最後，王昆山提到，發達前經常參拜的「起家廟」，某種程度上也與個人的財運有所連結，即使未來搬家或生活條件變好，也應該記得回去參拜，象徵飲水思源，同時維持與過去福氣的連結。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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