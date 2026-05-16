殺破狼週運勢／牡羊感情陷曖昧糾葛 金牛健康亮紅燈

殺破狼2026年5月18日～5月24日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，薪資可獲得微調，或是獲得一份兼職，收入增加。新月期間，可許下有關正財、金錢、改善經濟狀況相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，太陽進入旅遊宮位，與天王星、水星齊聚，臨時決定一個旅遊行程，快閃某個城市或是有名景點打卡。某些白羊座很想念某個地方小吃，不辭千里去品嚐，滿足了味蕾就回家。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到火星影響，網路上無心的發言惹惱了某些立場不同的人，到你的社群媒體吵架，影響心情。某些白羊座工作或生活遇到個性固執又暴躁的人士，容易和對方發生摩擦。

感情運方面，在命宮的海王星受到金星影響，與有好感的人滋生曖昧的情愫，目前享受著戀愛的感覺，暫時不想更進一步，以免破壞了這份美好。感情穩定的白羊座，會被許多爛桃花糾纏，卻不知怎麼拒絕對方。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，與水星合相，可在此時做出新的工作規劃，或是開始利用新的工具做事，許多文件會因此更有效率地完成。新月期間，可許下任何願望，都能獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，與天王星、水星齊聚，會利用ＡＩ幫助自己理財，收益變多。某些金牛座則是善用節稅項目，省下很多錢，甚至還能因此退稅。

本週須注意的部分

健康運方面，新月發生在命宮，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，注意飲食衛生與新鮮。火星本週進入命宮，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，需特別注意人身安全。

感情運方面，在心靈宮位的海王星受到金星影響，當心情感詐騙，還在曖昧階段的對象，跟你借了一筆資金就消失不見了。感情穩定的金牛座，隱約覺得伴侶有事情隱瞞你，關係產生疙瘩。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，對某個人產生好感，暫時只能默默關注，希望對方也能注意到自己。新月期間，可許下與暗戀、或靈魂伴侶相關的願望，會獲得新月能量祝福。

工作運方面，太陽進入命宮，與天王星、水星齊聚，面對麻煩難解的問題時，以冷靜的態度化解危機，能力受到上司與同事所倚賴。某些雙子座用最新的軟硬體處理工作，效率事半功倍。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到在金錢宮位的金星影響，與人作任何交易，當心誤入陷阱被詐騙。此外，某些朋友用合夥的名義，將你的資金蠶食掉。不論信任程度再高，牽扯到金錢的問題，態度都要保守為佳。

健康運方面，太陽進入命宮，與天王星、水星齊聚，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀千萬不要大意。當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統不適，扁桃腺發炎。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，因為興趣加入一個社群，交到許多志同道合的新朋友，可相互交流，獲得許多相關資訊。新月期間許下與人際關係有關的願望，可獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星進入命宮，桃花盛開，會有許多人對你表示好感。但由於金星受到海王星影響，爛桃花也較多。某些巨蟹座容易被外表長得不錯的人士糾纏，推銷許多自己不需要的商品。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星受到進入命宮的金星影響，在職場經常被下屬欺騙，收拾許多爛攤子。正在求職的巨蟹座，當心進入掛羊頭、賣狗肉的公司，從事非法的工作而不自知。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到進入人際關係宮位的火星影響，利用人頭戶逃稅被查到，不但要補稅，還會因此被罰鍰，得不償失。有投資習慣的巨蟹座，投資標的不斷下跌，需要趕緊停損，避免財務缺口擴大。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會承接一個新的職務，或是開啟一項重要的任務，在職場的地位逐漸提升。新月期間，可許下與工作、事業、成就相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與天王星、水星齊聚，在虛擬世界中結識一起並肩作戰的朋友，時間一到就連線玩遊戲。某些獅子座則是經常使用ＡＩ做很多事，彷彿獲得一個得力的團隊。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在志業宮位的火星影響，在網路上肉搜喜歡的人過去的一些資訊，相處時不經意透露，反而給人恐怖情人的感覺，嚇跑對方。某些獅子座控制欲較強，與情感對象因此產生摩擦。

學業運方面，土星與海王星齊聚在學業宮位，研究的題目遇到困難，目前卡關中，會想放棄眼前的計畫。某些獅子座則是與指導老師處不好，學業壓力也跟著變大。

處女座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，會有一個到海外旅行的計畫，並開始著手預定住宿旅店，與交通票券，對行程充滿期待。新月期間，可許下與遠行相關的願望，或開啟相關計畫，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，太陽進入工作宮位，與天王星、水星齊聚，職場會引進很多新的軟硬體，處理任何事件可事半功倍。某些處女座善於尋求各種ＡＩ軟體處理問題，會因此省下很多時間。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到在人際關係宮位的金星影響，當心各種釣魚訊息，特別是各類要填個資的程式，都很有可能掉入陷阱。有投資習慣的處女座，容易因為過度樂觀，以賭博心態開高槓桿，導致最後負債累累。

健康運方面，土星與海王星齊聚疾厄宮位，自我感覺不良，有嚴重的社恐現象，引發心理方面的疾病。某些處女座長期與慢性疾病奮戰，經常需要到醫院回診，感到身心俱疲。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，有投資習慣的天秤座，在此時重新逢低買進新地標的，或是重新規劃理財方向，可增加被動收益。新月期間，可許下理財、投資、債務相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，木星與金星齊聚志業宮位，會與有名的廠商或人士合作，成為職場焦點，某些天秤座的職務在此時升等，從事主管職，看似光鮮亮麗，但由於海王星受到夥伴宮位的金星影響，當心口蜜腹劍的小人背後陷害。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位冥王星受到在慾望宮位的火星影響，與情感對象的親密關係不協調，使得某方肉體出軌。戀情尚在曖昧狀態的天秤座，對方可能在違背你意願的狀況下發生關係。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，火氣較大，容易嘴破、或是長痘痘，飲食最好清淡一些，避免上火。並要當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與喜歡的人互訴衷曲，關係明朗化，兩人決定正式交往。單身的天蠍座則會邂逅有好感的人，未來有發展的空間。新月期間，可許下與情感關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，太陽進入財務宮位，與天王星、水星齊聚，懂得使用許多節稅方式，省下不少資金。有投資習慣的天蠍座，操盤得宜，在短時間內可獲利，特別能在科技產業類賺到不少錢。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，職場內權責界線不明，主管有時會要求你做逾越分內的事務，感到十分困擾，卻不容許推託，一旦失去眼前的工作，沒信心找到條件更好的領域發展。

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，與天王星、水星齊聚，注意心血管方面的問題，並當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統不適、扁桃腺發炎，土星與海王星齊聚健康宮位，容易罹患慢性疾病，或心理疾患，身心靈須取得平衡。

射手座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，可開創新的營業項目，或是啟動規劃已久的工作計畫。正在求職的射手座會找到適合自己的職務。新月期間，許下與工作相關的願望，能獲得良好的能量幫助。

感情運方面，太陽進入感情宮位，與天王星、水星齊聚，目前正陷入較為前衛的情感關係中，成為週遭人討論的焦點。某些射手座被意想不到的人告白，閃電與對方交往。

本週須注意的部分

健康運方面，火星進入健康宮位，工作有過勞的傾向，火氣較大，容易嘴破、長痘痘，注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

溝通運方面，在溝通宮位的冥王星受到火星影響，在網路上發表的言論會受到立場不同的人攻擊，逼得你不得不反擊。某些射手座與週遭的人溝通不良，被踩到地雷，而勃然大怒。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，對某個人產生好感，見到對方時總是很愉快。感情穩定的摩羯座，則是和戀愛對象的關係更進一步。新月期間，可許下與戀愛相關的願望，會獲得新月能量祝福。

工作運方面，太陽進入工作宮位，與天王星、水星齊聚，由於危機處理能力得宜，在職場的表現受到矚目。某些摩羯座則是善用ＡＩ軟體，在短時間內處理完複雜的事務，工作量會因此輕鬆許多。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽進入健康宮位，與天王星、水星齊聚，當心著涼感冒，或病毒感染，引發呼吸系統不適，扁桃腺發炎。並注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不可大意。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到火星影響，為了某種限量商品，不惜一切代價，也要得到它。某些摩羯座，為了買到偶像的演唱會門票，願意花較多的錢跟黃牛交易。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，居住空間添購新的傢俱或電器設備，生活煥然一新。新月期間，可許下與住宅、家庭、親人相關的願望，可獲得新月能量的庇佑。

感情運方面，太陽進入戀愛、子女宮位，與天王星、水星齊聚。對喜歡的人告白，曖昧關係明朗化，兩人正式交往。感情穩定的水瓶座會在此時收養寵物，成為家中一份子。

工作運方面，金星進入工作宮位，與木星齊聚，與有名的廠商或人士合作，在職場的地位提升。正在轉換跑道的水瓶座，可進入組織較大的單位服務，工作量也比較輕鬆。

本週須注意的部分

學習運方面，海王星與土星齊聚在學習宮位，海王星受到金星影響，對神秘學有興趣，想找學習相關知識，會發現成本太高，師資良莠不齊，無法找到適合的指導者。

雙魚座：

整體運勢

旅遊運方面，新月發生在旅遊宮位，會擬定一個旅行的計畫，開始預訂住宿與交通票券。新月期間，可許下有關旅行相關的願望，可獲得良好的能量的推進與庇佑。

感情運方面，金星進入戀愛、子女宮位，與木星齊聚，與喜歡的人互訴衷曲，正式交往。感情穩定的雙魚座，懷孕機率較高，或是接近預產期，即將有新的成員加入你的生命中。

本週須注意的部分

交通運方面，火星進入交通宮位，交通工具故障頻頻，需要花許多錢維修。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路或是搭乘大眾運輸系統，都需注意安全。

金錢運方面，海王星與土星齊聚金錢宮位，難以抵抗物慾，常常買一些小廢物，月底總覺得捉襟見肘。某些雙魚座收入減少，但生活習慣依然無法節省，經濟狀況入不敷出。

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