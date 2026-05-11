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0511-0517唐綺陽星座運勢週報：金牛財務壓力、獅子注意健康、魔羯感情勿勉強

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

【唐綺陽星座運勢週報5/11-5/17】

星象影響：金星雙子衝刺、火星牡羊衝刺、水星進雙子。

本周金星雙子衝刺，嘉惠變動星座與風象星座者，人際關係繁忙、人氣提升。火星牡羊衝刺，應多留意刀火安全，避免衝動急躁。週日水星進雙子，理財議題升溫，宜把握時機進行財務盤點與梳理，教育、社交、交通相關事務成關注焦點，特立獨行者容易成為話題。

十二星座個別影響：

獅子：注意健康避免耽誤進度，感情需磨合加深了解

處女：溝通卡關避免固執己見，感情放下挑剔多看優點

天秤：職場對立多以正向應對，感情雙方溝通易吵架

射手：進度受阻注意幕後原因，感情不合有問題浮現

金牛：資源卡關有財務壓力，感情聚少離多被埋怨

雙子：內部整合狀態影響成敗，感情態度模糊易有誤會

魔羯：工作耗能需顧好身體，感情勿勉強優先照顧自己

水瓶：穩定中仍要當心有變數，感情陰錯陽差難掌握

牡羊：肩負重任但表面很低調，感情壓抑情緒需釋放

巨蟹：事業上遇強則強展現實力，感情引人暗戀靠近

天蠍：熱心助人同時需慎選對象，感情避免錯付同情心

雙魚：務實表現穩定提升，感情選擇務實對象更有利

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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