0511-0517唐綺陽星座運勢週報：金牛財務壓力、獅子注意健康、魔羯感情勿勉強

殺破狼2026年5月11日～5月17日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星脫離不良相位的影響，吃了虧，受了委屈，朋友會力挺你到底，幫你討回公道。某些白羊座會結識執法人員，增加了許多法律常識，可用來維護自己的權益。 工作運方面，在面試、溝通宮位的天王星與人際關係宮位的冥王星有良好連結，面試新工作，會遇到同校畢業的學長、學姊提攜，獲得貴人幫助，進入嚮往的組織發展。工作穩定的白羊座職場溝通順暢，許多事情的進行效率提升。 本週須注意的部分 健康運方面，海王星、土星、火星齊聚命宮，依然要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。某些慢性疾病會需要動手術矯治。睡眠狀況不佳，情緒低落，這段時間需注意心理方面的健康。 家宅運方面，在家宅宮位的木星持續受到在命宮的火星影響，週遭鄰居正在整修房子，居住環境髒亂，每天都被噪音干擾。居住空間則要當心電器、爐火的使用，門戶注意安全。 金牛座： 整體運勢 工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，需要明令一些規範，整頓職場亂象，按照規範賞罰分明，人事問題才好管理。某些金牛座正在獨立創業，事業規模不大，一個人校長兼撞鐘，倒也

2026-05-09 23:55