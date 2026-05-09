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為什麼有黑面媽？金面媽？玉身媽祖？看懂「百變媽祖」的信仰密碼

聯合新聞網／ 文／谷帥臻 ​ ​ 民俗命理專家・風水設計學博士
鹿港天后宮是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，因長期香火薰染呈黑色，又稱「黑面媽」。圖／鹿港天后宮提供
鹿港天后宮是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，因長期香火薰染呈黑色，又稱「黑面媽」。圖／鹿港天后宮提供

▌不同形象的媽祖，到底代表什麼？

5月9日就是農曆三月二十三，媽祖聖誕。很多人會去廟裡拜媽祖，祈求平安、健康、事業順利、家庭安定。

但你有沒有發現？同樣是媽祖，祂的樣貌卻非常多變。

有的媽祖是黑面，威嚴莊重。

有的媽祖是金面，神聖尊貴。

有的媽祖是粉面，慈祥溫柔。

有的媽祖是玉身，清淨溫潤。

有的媽祖坐鎮廟中，有的媽祖出巡遶境，走入人群。

其實，媽祖的百變形象，不只是神像顏色或材質不同而已。

每一種臉色、每一種材質、每一種造型，背後都藏著地方信仰、歷史記憶、香火歲月與信眾對媽祖的情感。

​這些不同形象的媽祖，到底代表什麼？

★ 黑面媽祖：香火把慈悲燻成了威嚴

很多人看到黑面媽祖，第一個感覺就是：「這尊很有神威。」

黑面媽祖的黑，有些來自長年香火煙燻，有些則是在造像時就以黑面呈現。

在民間信仰裡，黑面媽祖常給人一種沉穩、威嚴、鎮守地方的力量。

祂不像溫柔慈母那樣柔和，卻像一位長年守在地方的護境之神。

看盡人間苦難，也承接了無數人的祈願。

黑面媽祖的黑，不是陰暗。而是千萬炷香火留下的慈悲痕跡。那不是顏色，是一方土地被守護過的時間。

★ 金面媽祖：金光不是炫耀而是神格莊嚴

金面媽祖或黃金媽祖，常常讓人一眼感受到莊嚴、尊貴、神聖。

金色在宗教造像裡，本來就象徵光明、尊崇與神聖。

尤其在具有歷史敕封、官祀天后廟或重要媽祖信仰系統裡，金面媽祖更帶有一種「神格被尊崇」的意義。

金色不是俗氣的財富炫耀。真正的金，是光明、秩序與護佑。

金面媽祖提醒我們：真正的貴氣，不是外表華麗，而是有能力安定一方人心。

★ 粉面媽祖：最像「媽媽」的慈悲形象

粉面媽祖是很多人心中最親近的媽祖形象。

祂的臉色柔和、慈祥、紅潤，沒有太強烈的距離感。

不像高高在上的神明，反而像你受委屈時，願意聽你說話的母親。

粉面媽祖最動人的地方，不在神威，而在祂讓人敢靠近。

有時候，人不是缺奇蹟，而是缺一個可以安心說話的地方。

★ 玉身媽祖：清淨、溫潤、安定人心

玉身媽祖、白玉媽祖或玉雕媽祖，給人的感覺非常不同。

玉的美，不是強烈耀眼，而是溫潤、清澈、安定。

祂不像金面媽祖那樣華貴，也不像黑面媽祖那樣威嚴，卻有一種安靜的力量。

玉身媽祖很適合用「清淨」來理解。

祂像在提醒我們：真正的平安，不一定是外面沒有風浪，而是心裡還有一塊地方，不被混亂污染。

玉身媽祖的美，不是華麗。是清明，是慈悲，是溫柔地守住人的心。

★ 軟身媽祖：最像被信眾當家人照顧的媽祖

有些媽祖是「軟身媽祖」，身體關節可以活動，可以更衣、梳妝、配戴鳳冠霞帔。

這種媽祖形象具有台灣民間信仰的溫度。信眾為祂換衣服、整理儀容、戴上冠飾，不只是形式上的供奉，而是把媽祖當成一位真正住在地方、照顧眾人的神聖母親。

神明不是冷冰冰的雕像。祂被請進生活，被香火供奉，也被信眾用敬意照顧著。

軟身媽祖最動人的地方，是祂讓信仰有了生活感。​

★ 鎮殿媽祖

媽祖也有不同的神職位置。

​有些媽祖是「鎮殿媽祖」安座在廟中主殿，不常出巡。

祂像是一間廟的核心，也像一個地方信仰的心臟，穩穩守住地方氣場。

★ 出巡媽祖

有些媽祖負責走入人間，出巡、遶境、進香。

​當媽祖坐上神轎，走進街道、村落、城市與人群，祂就不只是廟裡的神，而是走入人間的母親。

媽祖出巡，是神明走進人群。也是人心重新聚合的一刻。

祂不是只坐在廟裡等人來拜。祂也會走出去，看見人的苦，聽見人的願，安定一方土地。這就是台灣媽祖信仰最動人的地方。

▌媽祖為什麼有這麼多種樣貌？

因為人間需要的慈悲，本來就不只一種。

​💕有人需要黑面媽祖的威嚴，幫他鎮住混亂。

💕有人需要粉面媽祖的溫柔，讓他把委屈說出口。

💕有人需要金面媽祖的莊嚴，重新找回內在秩序。

💕有人需要玉身媽祖的清淨，讓心安靜下來。

💕有人需要鎮殿媽祖的穩定，讓身心安住。

💕有人需要出巡媽祖的力量，感覺神明真的走到自己身邊。

從風水與空間文化來看，神像的材質、臉色、冠服、安座位置、廟宇格局與香火流動，都會共同形成一個神聖場

一尊媽祖，不只是神像。祂是一個地方的信仰中心。是一群人的精神依靠。也是許多人生命低谷時，重新站起來的力量。

​▌媽祖聖誕可以這樣祈願

你可以更清楚地向媽祖說：希望家人身體平安。希望工作穩定順利。希望心裡的煩惱能慢慢化開。希望今年遇到貴人，遠離是非。希望自己有智慧做出正確選擇。

​拜媽祖，不只是求一個結果。更是讓自己在神明面前，把心重新整理一次。當人的心定下來，路也會慢慢清

媽祖不是只有一種樣子。因為人間需要的慈悲，本來就不只一種。

本文內容已獲 谷帥臻博士 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

媽祖 信仰

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