明媽祖聖誕！為什麼走進廟眼淚不聽使喚…因為你知道「被接住了」

​記得每一次笑著說「我沒事」。記得那些不能倒下的責任。也記得那個一直被放到最後的自己。

​有些人，已經撐很久了，不是不想哭。其實是一直沒有地方，可以放縱自己安穩地哭一場。

​生活最殘忍的地方，絕對不會因為你累，就停下來等你。

​所以很多人慢慢學會了一件事：不敢說出：自己其實也快撐不住。

一句「沒事，我可以」，說久了，好像連自己都相信了。

​直到某一天，站在媽祖面前：那個看起來沒事的人，可以很真實地顯現，最真實很累的自己。

​▌有些海不在遠方，其實在心裡

​媽祖是海上的守護神。可人的一生裡，也有很多片海。

​有人在婚姻裡漂著，岸很近，心卻上不去。

​有人在家庭裡漂著，所有人都依賴他，卻沒有人問他還撐不撐得住。

​有人在年紀裡漂著，忽然發現人生走了很遠，卻不知道自己還能不能重新開始。

​有人在錢、病、愛、責任與孤單裡漂著，表面平靜，心裡早已風大浪大。

​有些海，是說不出口的壓力。有些海，是長年累積的委屈。有些海，是不知道下一步怎麼走的茫然。有些海，是身邊很多人，心裡卻很孤單。

​媽祖為何讓人眼眶熱熱的，一見到祂，就像回到了家，回到了母親的懷抱。​

▌媽祖從風浪裡走來，祂真的懂

​幾百年來，台灣先民渡海，黑水溝浪高風急，船在顛簸，人在顫抖，不知道這一程能不能平安抵岸。

那時候，人們把最深的恐懼，把生命託付給媽祖。

媽祖就是從風浪裡走來的，祂最懂得風浪之中所有一切的恐懼。

​祂知道浪打過來時，人要被淹沒的那一刻，那會有多慌多恐怖。

知道看不見岸的時候，信心有多容易崩塌碎掉。

知道一個人在黑暗裡撐著，最深的那種孤單絕望是什麼。

​媽祖給人的護祐承諾，並不是保證「沒有風浪」，但卻是每個人更需要的一股力量：讓一顆快要亂掉的心，慢慢定下來。讓一個快要沉下去的人，穩住一口氣。

讓每一個在風浪裡奮戰的人知道：媽祖一直都在，祂會撐住你。

​不管浪多大，媽祖不會讓你一個人漂。只要還有一口氣，媽祖會護著你，直到回航。

​▌神轎上肩一瞬間，才知慈悲有多重

​今年有個很短的瞬間，我意外接到了媽祖的神轎。​神轎一上肩，身體先知道重量。不只是木頭、金飾與儀式的重量。還有裝著百萬信眾心願的重量。

​有人求家人平安。有人求孩子順利。有人求病痛減輕。​有人求一段難走的日子，能不能再給一點力量。

​也有人什麼都沒說，只是雙手合十，眼淚就先下來了。

​那一刻才明白，媽祖的轎很沉。沉的其實是眾人的祈願。是無數家庭的擔心。是那些不敢說出口的求救。是每一個快要撐不住，但走來媽祖面前的人。

​承接慈悲的重量，其實很重。

​要接住這麼多人，需要很大的力量。要一路繞境濟世、承接眾人的心願，那不只是熱鬧，那是責任。需要很深的承擔。

是台灣人把心中最深的盼望，一點一點，交到媽祖身上的重量。

而媽祖，全部扛下，從不推辭。

​​▌遶境進香，台灣社會照顧彼此的直播現場​

媽祖信仰最動人的地方，神明移動，不只在廟裡，也在路上。

一場遶境進香活動，是一整個社會，共同學著如何照顧彼此的真實直播。

​扛轎的人在承擔。鋪香案的人在承擔。沿途奉茶、讓出一條路的人，都在承擔。

​一個人端出一杯水。一戶人家點起一盞燈。一個店面騰出休息空間。無數陌生人因為同一個信念，暫時成為彼此的依靠。

​那一刻，信仰不只在香裡。信仰在每個人的手上，在一步一腳印的腿腳裡，在一個人願意照顧另一個人的瞬間。

​我們不是只在拜媽祖。我們同時也在向媽祖學習：​學著在別人的風浪裡，給他一點安定。學著在別人快撐不住的時候，先扶他一把。

​▌2026媽祖聖誕，說一句真心話就好

​今年的農曆3月23日(國曆5月9日)，走進媽祖廟祝壽，不用準備很漂亮的話。只要勇敢地說出一句，你心底最深處的真心話就好：

​「媽祖，我最近真的很累。」「媽祖，我不知道下一步怎麼走。」「媽祖，我不求風浪不來，我只求自己不要亂掉。」

​最真實的信仰：是一個快要撐不住的人，在一個可以不用裝作沒事的地方，淚流滿面地說：「媽祖，我需要一點力量。」

​那句話說出口的瞬間，心就不會那麼孤單了。因為​媽祖聽見了。因為祂一直都在。

圖為白沙屯媽祖「粉紅超跑」出巡，信眾鑽轎底祈求媽祖賜福。記者巫鴻瑋攝影／聯合報系資料照

​▌後記 ​農曆三月廿三媽祖聖誕，我也是媽祖小孩的一員。 ​這些年走訪台灣百廟，研究廟宇空間風水文化。有些體驗，學術上沒有記載。直到扛過那頂轎，讓重量壓上肩的那一秒，才真的懂：原來慈悲很重。原來承擔很重。 媽祖一路乘風破浪的經歷，是讓每一個在浪裡的人知道：你不是一個人。心裡的光，只要沒有熄。風浪再大，終究會護佑你平安回航。 ​願媽祖聖誕這一天，把安定給每個正在風浪裡的人。 ​願每一個表面笑著說「我很好」的人，當晚能讓自己真的歇一歇。​願每一個不知道還能撐多久的人，心裡重新有光。 ​真正的平安，並不是風浪不來。而是在風浪來的時候，心裡堅定的知道：媽祖會穩穩地撐住我，讓我不用擔心害怕。因為我有方向。我不是一個人。我能平安的回航。 ​3/23 媽祖聖誕這天，記得大聲說出：媽祖聖誕快樂！媽祖祢辛苦了！媽祖媽祖，我好愛祢！

本文內容已獲 谷帥臻博士 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。