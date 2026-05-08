明媽祖聖誕！為什麼走進廟眼淚不聽使喚…因為你知道「被接住了」
▌很多人走進媽祖廟，眼眶就先熱了。
記得每一次笑著說「我沒事」。記得那些不能倒下的責任。也記得那個一直被放到最後的自己。
有些人，已經撐很久了，不是不想哭。其實是一直沒有地方，可以放縱自己安穩地哭一場。
生活最殘忍的地方，絕對不會因為你累，就停下來等你。
所以很多人慢慢學會了一件事：不敢說出：自己其實也快撐不住。
一句「沒事，我可以」，說久了，好像連自己都相信了。
直到某一天，站在媽祖面前：那個看起來沒事的人，可以很真實地顯現，最真實很累的自己。
▌有些海不在遠方，其實在心裡
媽祖是海上的守護神。可人的一生裡，也有很多片海。
有人在婚姻裡漂著，岸很近，心卻上不去。
有人在家庭裡漂著，所有人都依賴他，卻沒有人問他還撐不撐得住。
有人在年紀裡漂著，忽然發現人生走了很遠，卻不知道自己還能不能重新開始。
有人在錢、病、愛、責任與孤單裡漂著，表面平靜，心裡早已風大浪大。
有些海，是說不出口的壓力。有些海，是長年累積的委屈。有些海，是不知道下一步怎麼走的茫然。有些海，是身邊很多人，心裡卻很孤單。
媽祖為何讓人眼眶熱熱的，一見到祂，就像回到了家，回到了母親的懷抱。
▌媽祖從風浪裡走來，祂真的懂
幾百年來，台灣先民渡海，黑水溝浪高風急，船在顛簸，人在顫抖，不知道這一程能不能平安抵岸。
那時候，人們把最深的恐懼，把生命託付給媽祖。
媽祖就是從風浪裡走來的，祂最懂得風浪之中所有一切的恐懼。
祂知道浪打過來時，人要被淹沒的那一刻，那會有多慌多恐怖。
知道看不見岸的時候，信心有多容易崩塌碎掉。
知道一個人在黑暗裡撐著，最深的那種孤單絕望是什麼。
媽祖給人的護祐承諾，並不是保證「沒有風浪」，但卻是每個人更需要的一股力量：讓一顆快要亂掉的心，慢慢定下來。讓一個快要沉下去的人，穩住一口氣。
讓每一個在風浪裡奮戰的人知道：媽祖一直都在，祂會撐住你。
不管浪多大，媽祖不會讓你一個人漂。只要還有一口氣，媽祖會護著你，直到回航。
▌神轎上肩一瞬間，才知慈悲有多重
今年有個很短的瞬間，我意外接到了媽祖的神轎。神轎一上肩，身體先知道重量。不只是木頭、金飾與儀式的重量。還有裝著百萬信眾心願的重量。
有人求家人平安。有人求孩子順利。有人求病痛減輕。有人求一段難走的日子，能不能再給一點力量。
也有人什麼都沒說，只是雙手合十，眼淚就先下來了。
那一刻才明白，媽祖的轎很沉。沉的其實是眾人的祈願。是無數家庭的擔心。是那些不敢說出口的求救。是每一個快要撐不住，但走來媽祖面前的人。
承接慈悲的重量，其實很重。
要接住這麼多人，需要很大的力量。要一路繞境濟世、承接眾人的心願，那不只是熱鬧，那是責任。需要很深的承擔。
是台灣人把心中最深的盼望，一點一點，交到媽祖身上的重量。
而媽祖，全部扛下，從不推辭。
▌遶境進香，台灣社會照顧彼此的直播現場
媽祖信仰最動人的地方，神明移動，不只在廟裡，也在路上。
一場遶境進香活動，是一整個社會，共同學著如何照顧彼此的真實直播。
扛轎的人在承擔。鋪香案的人在承擔。沿途奉茶、讓出一條路的人，都在承擔。
一個人端出一杯水。一戶人家點起一盞燈。一個店面騰出休息空間。無數陌生人因為同一個信念，暫時成為彼此的依靠。
那一刻，信仰不只在香裡。信仰在每個人的手上，在一步一腳印的腿腳裡，在一個人願意照顧另一個人的瞬間。
我們不是只在拜媽祖。我們同時也在向媽祖學習：學著在別人的風浪裡，給他一點安定。學著在別人快撐不住的時候，先扶他一把。
▌2026媽祖聖誕，說一句真心話就好
今年的農曆3月23日(國曆5月9日)，走進媽祖廟祝壽，不用準備很漂亮的話。只要勇敢地說出一句，你心底最深處的真心話就好：
「媽祖，我最近真的很累。」「媽祖，我不知道下一步怎麼走。」「媽祖，我不求風浪不來，我只求自己不要亂掉。」
最真實的信仰：是一個快要撐不住的人，在一個可以不用裝作沒事的地方，淚流滿面地說：「媽祖，我需要一點力量。」
那句話說出口的瞬間，心就不會那麼孤單了。因為媽祖聽見了。因為祂一直都在。
▌後記
農曆三月廿三媽祖聖誕，我也是媽祖小孩的一員。
這些年走訪台灣百廟，研究廟宇空間風水文化。有些體驗，學術上沒有記載。直到扛過那頂轎，讓重量壓上肩的那一秒，才真的懂：原來慈悲很重。原來承擔很重。
媽祖一路乘風破浪的經歷，是讓每一個在浪裡的人知道：你不是一個人。心裡的光，只要沒有熄。風浪再大，終究會護佑你平安回航。
願媽祖聖誕這一天，把安定給每個正在風浪裡的人。
願每一個表面笑著說「我很好」的人，當晚能讓自己真的歇一歇。願每一個不知道還能撐多久的人，心裡重新有光。
真正的平安，並不是風浪不來。而是在風浪來的時候，心裡堅定的知道：媽祖會穩穩地撐住我，讓我不用擔心害怕。因為我有方向。我不是一個人。我能平安的回航。
3/23 媽祖聖誕這天，記得大聲說出：媽祖聖誕快樂！媽祖祢辛苦了！媽祖媽祖，我好愛祢！
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