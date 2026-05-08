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農曆4月生肖運勢（下）／鼠恐破財、這動物財運事業運提升

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家湯鎮瑋老師講述生肖鼠、牛、龍、馬、猴、雞、狗的四月份運勢。立夏示意圖／AI生成
命理專家湯鎮瑋老師講述生肖鼠、牛、龍、馬、猴、雞、狗的四月份運勢。立夏示意圖／AI生成

農曆4月份將於5月16日到來，在這個天氣逐漸炎熱的月份，各生肖的運勢將會如何發展呢？命理專家湯鎮瑋老師在臉書發布影片，講述生肖鼠、牛、龍、馬、猴、雞、狗的4月份運勢，快來看看這月份該留意什麼吧！

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生肖鼠／恐會破財 多聽意見

屬老鼠的人要特別注意花錢的問題，投資上一定要格外留意並做好理財規劃，否則很可能破財。這段時間耳根不要太軟，要多聽女性長輩的意見，多保持耐心並珍惜長輩的建言，每天都要好好孝順父母。如果生活上有壓力，可以多去旅遊與買喜歡的東西，但不要亂投資。

開運法：多穿白、銀、金色衣服或飾品，並祈求財神幫助。

生肖牛／易得罪人 別亂說話

此月份要多注意說話的態度，容易有犯小人的問題，如果沒有廣結善緣或亂說話時，可能會得罪人，只要能夠好好工作、和善待人、說好話，保持好人際關係就能吸引貴人來幫助你。簽合約時也要好好看清細節，否則可能交一筆學費。

開運法：多穿紅、橘色系的衣服，如果遇到不公不義問題，可以祈求關公幫忙。

生肖龍／女勞碌命 男以名帶利

屬龍的女生會感受到勞碌命，做很多事情卻得不到他人認可，讓妳很疲憊，建議不要太過內耗，用智慧去處理人際關係。屬龍的男生有一顆太陽星入座，運勢還不錯，在工作上能以名帶利，要多去爭取機會，不要太執著回報，廣結善緣，自然會得到更多機會。此月份也很適合走入婚姻或求子。

開運法：穿黃、大地色系的衣服，有問題多求土地公的協助。

生肖馬／注意健康 廣結善緣

屬馬的人此月份要注意健康問題，有病符星入座，可能是因為太勞累導致免疫力下降，一有問題就要尋求醫療協助，不要硬撐。另外這月份也因為太過勞累，容易出現車關、跌倒或人際問題，如果精神不好不要勉強自己做事。此月也有貴人運來臨，建議做事不要太過現實，多去幫助人就能成就你的人脈，為你帶來更多資源。

開運法：多穿綠色系衣服，可祈求綠杜母的幫助。

生肖猴／事情變多 逢凶化吉

此月份會突然發現事情變多，其實都在提醒你要正視問題的本質，只要能面對它，用正向的態度認真處理就能逢凶化吉、讓你的事業更加順利。此月份是你的六合月份，建議多去做善事、不要因為小事情過不去而吵架，越是把口業修好，運氣越好。另外貴人運也很好，請在問題處理上多花費心思就能獲得幫助。

開運法：多穿藍、黑色系衣服，並祈求土地公的庇護。

生肖雞／有血光災 請笑臉迎人

屬雞的人要注意血光之災問題，開車、爬樓梯都要注意，可以多去捐血與做健康檢查。此月份同樣容易出現犯小人的問題，請做事情盡可能以笑臉迎人，用正面態度面對他人，便能使運勢越來越好。

開運法：穿金、銀、白色系衣服，也可以多拜觀世音菩薩。

生肖狗／運勢回升 注意說話態度

屬狗的人此月份運勢有回升的跡象，只能提升人際關係便能有貴人出來幫助你，人脈通錢脈讓你更加好運，財運事業都會提升。建議可以多出去旅遊，多提升與他人的互動，但要注意「人紅是非多」的問題，要留意自己說話的態度，不可與他人產生衝突。

開運法：多穿紅色系的衣服，或祈求作明佛母的守護。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

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