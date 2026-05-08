農曆4月生肖運勢（上）／蛇易犯小人、三動物要注意車關

2026年農曆4月的時間，對應國曆5月16日至6月13日。命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，講解生肖虎、豬、兔、蛇、羊在農曆4月份的運勢，特別提醒生肖豬、兔與羊要小心交通安全，在開車或騎車時不可太過急躁。

湯鎮瑋老師指出，農曆4月份有一顆病符星入座，每個人都應該要多培養抵抗力，例如補充營養品、補足睡眠並充足運動，對吃的東西也要特別注意。此外還有車關的問題，也要留意交通安全。

生肖虎／心神不寧 遇爛桃花

屬虎的人這段期間內會因為生活或工作上的忙碌，導致人際關係產生紛爭，讓你心神不寧，進而破壞你的事情，因此此月份一定要保持理性、要有智慧、勇敢說「不」，否則很可能幫別人收拾爛攤子。此外交朋友、感情問題也要別小心，否則可能有爛桃花，要懂得斷捨離。記得做事情要記下來，不然會出現丟三落四的狀況。

開運法：可多祈求綠度母，並配戴綠色飾品或穿綠衣服。

生肖豬／容易破財 注意車關

屬豬的人此月份要留意對錢的掌控，不要亂跟風投資，否則很可能出現金錢上的損失。此外也要小心交通上的問題，無論開車、走路還是騎車都要注意安全，長輩也要小心摔倒。

開運法：可尋求觀世音菩薩的庇護，或穿白色、金色或灰色系的衣服。

生肖兔／留意車關 奔波忙碌

本月同樣要注意交通方面的問題，這段期間也會比較忙碌、需要到處奔波，可能四肢會受傷，需要謹慎留意。另外，本月也要多留意家人間的情感，長輩或小孩可能會有健康問題或情緒上的壓力，讓你需要奔波很累，壓力大時建議多轉念，不要奢求回報。

開運法：多去戶外曬太陽，或穿紅色或粉紅的衣服。

生肖蛇／易犯小人 別太衝動

屬蛇的人本月份特別容易被他人指指點點、犯小人或背黑鍋，可能是你生活上遇到不滿，說話太過直接導致的，所以這段期間一定要注意自己的話語，要控制自己急躁的情緒，不要過於衝動。因為有八座星入座，建議先設立一個小目標，並全心全意去完成，就能夠讓事情能夠順利解決、心想事成。

開運法：多祈求土地公，並穿黃色系、土色系的衣服。

生肖羊／舊病復發 別有貪念

此月份很容易舊疾復發，假設你的身體有狀況，請立即好好去做健康檢查，以免小病變大病。此外這個月千萬不要有「貪念」，投資時一定要多評估，否則很可能遇到詐騙集團，同樣也要注意交通造成的血光之災。建議凡事都要謹慎評估後再行動，簽合約時務必看清楚細節。

開運法：多拜關公，並穿紅色、粉紅色的衣服。

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