就算被分手…也不會對前任口出惡言的5大生肖

一般人，相愛的時候可以把對方捧到天上，然而分手時，不要說做朋友了，能夠不成為敵人，都算是好結果。當然了，兩人之中，被分手的一方總是特別難以釋懷，委屈、怨恨之感，使當事人常常陷入長期碎碎念、搬弄是非的行為之中。然而，科技紫微網知道有幾個生肖的人，就算被甩也不說前任一句壞話。我們就來看看他們的心態吧。

生肖兔

不說不是不怨，是被甩太丟臉



生肖兔的人，虛榮心比較強，只有自豪的事才願意拿出來說。平常喜歡八卦別人，但不喜歡別人八卦自己。曾經是自己拿來在他人面前吹噓的前任情人，現在把自己甩了，這種事被人知道了可真的會讓生肖兔的自尊心受到進一步的摧殘。所以即使心裡怨到吃不下睡不著，他們也不會向人提起的。

生肖龍

懶得說！不如省點力氣重新開始



屬龍的人，從來都有著吸引異性的莫名魅力，會被甩對生肖龍來說還真有點莫名其妙。傷心難過肯定是會的，不過，去說一個曾經愛過的人壞話，生肖龍又覺得沒這個必要。就算說了，別人也只會當戲聽一聽，對自己實在沒有任何好處。

生肖狗

緣分盡了，對得起心就好



雖然生肖狗的人不是個夠浪漫的愛人，但的確算得上忠誠。而且，這份忠誠會延續到分手後，就算自己是被甩的那一個，生肖狗也不願意對別人說起前任的壞話。不管怎樣，有過美好，就各自安好吧！

生肖羊

心存善意，多說無益



生肖羊不擅爭吵，更何況分手的是非對錯，從來沒有一個絕對公正的評判標準，只會公說公有理婆說婆有理。既然分手已成事實，再多說也無益，生肖羊願意把被甩的委屈放下，用善意去期待下一次不被辜負的愛。

生肖豬

佛系分手



屬豬的人是理財高手，卻不一定是情場高手。面對金錢損失時，他們可能會自怨自艾，不那麼容易淡定，但面對被甩的情場失敗，反而很快就能自我說服。有這個時間說前任的壞話，生肖豬寧願把時間用來研究如何在股市裡低吸高拋。

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