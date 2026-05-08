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5月9日媽祖聖誕！命理師分享祭拜指南：6類人必拜別錯過

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家王老師分享媽祖生日當天祭拜的指南。圖／AI生成
命理專家王老師分享媽祖生日當天祭拜的指南。圖／AI生成

今年媽祖生日落在國曆5月9日，是慶祝天后誕辰的東亞傳統文化節日。命理專家王老師在臉書發布影片，分享當天參拜媽祖的指南，有6類人不要錯過了，祭拜時可準備茶、鮮花、水果、化妝品與保養品，只要誠心祭拜，便能夠祝福你萬事平安。

王老師指出，全世界唯一領有身分證的神明就是媽祖，據說全台灣每2人就有一人是媽祖的信徒，祂將於5月9日過生日。今年的媽祖聖誕日隔日正好是母親節，天時非常難得，象徵天界與人間的慈悲能量接軌。

王老師透露，假如你近期運勢低迷、久病不癒、家庭失和、情緒低潮、創業做生意或工作經常出差，請好好把握媽祖誕辰。去拜媽祖、摸摸媽祖的手就能使平安跟著你走，摸摸玉如意，萬事都順利。

幫媽祖祝壽時，可以準備茶與鮮花一對、水果3種或5種、化妝品、保養品，祭拜媽祖可幫助你逢凶化吉、事業順遂、闔家平安，只要對你的媽媽孝順，就能夠與媽祖對接能量。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

媽祖 命理師 拜拜

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