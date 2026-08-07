小心踩雷！「5生肖」看似無害 發火後誰都擋不住

我們常常以為「惹不起，我還躲不起嗎」是最後的退路，然而，有些人你不僅惹不起，你連躲都沒地方躲。十二生肖中，究竟有哪些人讓你惹不起又躲不起呢？科技紫微網提醒你要小心他們哦！

生肖兔：情意綿綿刀

都說「兔子急了也會咬人」，當你逼急了屬兔的人，就會吃不了兜著走。有仇必報的兔子並不會簡單粗暴的找你打一架，而是像影子一樣跟著你。他們表面上對你情意綿綿，但一定會在很久以後找機會插你一刀，一報以前的深仇大恨。這樣的人不好惹，而且很難躲得掉。

生肖鼠：小計謀也能玩死你

聰明的生肖鼠，腦海裡總是藏著幾百種整人的方法。如果你不小心招惹到了他們，他們並不屑與你為敵，但也不會善罷甘休──他們會在生活中用一些小詭計讓你出糗。你會發現他們永遠不是你真正的敵人，卻老是陰魂不散的跟著你，處處針對你，讓你想逃也逃不掉。

生肖雞：讓你麻煩事不斷

善於在暗處算計的生肖雞，可不是一個好對付的人。一旦招惹他們，他們是睚眥必報的。你會莫名其妙的發現自己的人際關係岌岌可危，或是各種煩心事不約而同出現，但你卻不知道現在的局面會這麼難堪，都是拜你身邊的這隻雞所賜。他們會在你無助的時候陪伴你，你卻無法察覺罪魁禍首就在身邊。

生肖羊：讓人崩潰的誅心術

別看生肖羊一副人畜無害的樣子，耍起心計來他可不輸給別人。如果你招惹了他們，他們一定不會當面開戰，但卻會處處算計你，用有的沒的黑歷史去誹謗你，讓你失去別人的信任，成為眾矢之的。這種誅心的方法，你不但惹不起，也躲不掉他們的報復。

生肖蛇：假面的溫情隱藏著背後的暴躁

愛面子的生肖蛇，會把自己偽裝成為豁達、直爽的人。他們不輕易與人為敵，但被招惹後也不會輕易寬恕。表面溫情的蛇會收起自己的憤怒，一面臥薪嘗膽，一面不斷找尋最好的報復時機。等到他們出手時，必然一擊即中，那時你才領略到他們不好惹又不好躲的脾氣。最好的辦法，就是在最初就敬而遠之。

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