快訊

騎樓還能看到魚…基隆廟口夜市淹水 市府曝原因：颱風及漲潮海水倒灌

林志玲父親節曬帥兒照！墨鏡特效遮不住 完美基因神複製帥出新高度

永和豆漿創始人林炳生病逝享壽70歲 訃告稱「是照亮別人的燈塔」

聽新聞
0:00 / 0:00

小心踩雷！「5生肖」看似無害 發火後誰都擋不住

科技紫微網／ 科技紫微網
小心這5個生肖，讓你惹不起又躲不起！(圖片來源：Shutterstock)
小心這5個生肖，讓你惹不起又躲不起！(圖片來源：Shutterstock)

我們常常以為「惹不起，我還躲不起嗎」是最後的退路，然而，有些人你不僅惹不起，你連躲都沒地方躲。十二生肖中，究竟有哪些人讓你惹不起又躲不起呢？科技紫微網提醒你要小心他們哦！

生肖兔：情意綿綿刀

都說「兔子急了也會咬人」，當你逼急了屬兔的人，就會吃不了兜著走。有仇必報的兔子並不會簡單粗暴的找你打一架，而是像影子一樣跟著你。他們表面上對你情意綿綿，但一定會在很久以後找機會插你一刀，一報以前的深仇大恨。這樣的人不好惹，而且很難躲得掉。

生肖鼠：小計謀也能玩死你

聰明的生肖鼠，腦海裡總是藏著幾百種整人的方法。如果你不小心招惹到了他們，他們並不屑與你為敵，但也不會善罷甘休──他們會在生活中用一些小詭計讓你出糗。你會發現他們永遠不是你真正的敵人，卻老是陰魂不散的跟著你，處處針對你，讓你想逃也逃不掉。

生肖雞：讓你麻煩事不斷

善於在暗處算計的生肖雞，可不是一個好對付的人。一旦招惹他們，他們是睚眥必報的。你會莫名其妙的發現自己的人際關係岌岌可危，或是各種煩心事不約而同出現，但你卻不知道現在的局面會這麼難堪，都是拜你身邊的這隻雞所賜。他們會在你無助的時候陪伴你，你卻無法察覺罪魁禍首就在身邊。

生肖羊：讓人崩潰的誅心術

別看生肖羊一副人畜無害的樣子，耍起心計來他可不輸給別人。如果你招惹了他們，他們一定不會當面開戰，但卻會處處算計你，用有的沒的黑歷史去誹謗你，讓你失去別人的信任，成為眾矢之的。這種誅心的方法，你不但惹不起，也躲不掉他們的報復。

生肖蛇：假面的溫情隱藏著背後的暴躁

愛面子的生肖蛇，會把自己偽裝成為豁達、直爽的人。他們不輕易與人為敵，但被招惹後也不會輕易寬恕。表面溫情的蛇會收起自己的憤怒，一面臥薪嘗膽，一面不斷找尋最好的報復時機。等到他們出手時，必然一擊即中，那時你才領略到他們不好惹又不好躲的脾氣。最好的辦法，就是在最初就敬而遠之。

【延伸閱讀】

【情侶合盤】跟他適合走一輩子嗎？

【免費體驗】輸入生辰排紫微命盤

科技紫微網

生肖 生活

延伸閱讀

水星入金牛！12生肖五行開運法曝光...虎兔種植物、他記得整理桌面

套路超深！「5星座」最愛玩欲擒故縱 忽冷忽熱讓人超上頭

立夏將軍星發威！4生肖財運大增...虎扛起責任、他「看清楚再出手」

表面喊窮…其實很有錢！「5星座」看起來拮据 都在低調累積財富

相關新聞

金牛下弦月財運翻身！4星座迎轉機：副業、加薪錢來了

近期的金牛座下弦月發生在8月6日，代表清理、修正與結束，適合做財務規劃，這段期間人們可以將生活中的雜物慢慢清理乾淨，並獲得新的收入機會。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，分享金牛下弦月後財運逐漸增溫的4個星座，只要做好整理，就能在9月與10月獲得更多好運。

鬼月禁忌真的嗎？命理師揭8大習俗真相：不是每個都和鬼有關

2026年的鬼月（農曆七月）自國曆8月13日至9月10日。命理專家柯柏成在臉書發文，分享與解析八個鬼月時禁忌，並強調如果觸犯禁忌不需要過度擔心，只要穩住情緒，透過念「南無阿彌陀佛」或「南無觀世音菩薩」並向神明稟告就好了。

今晚入立秋…財運該收心了! 命理師教3招聚財「把錢留住」

2026年8月7日晚間19：43分，正式進入二十四節氣「立秋」，太陽運行至黃經135度，象徵天地由盛夏的外放，正式轉入秋收的節奏。不少民眾一定滿頭問號：立秋了，怎麼還是熱到冒汗？其實立秋從來不是宣告天氣立刻轉涼，而是季節運行出現轉折——暑氣未退、秋意先到，正是立秋最耐人尋味之處。

立秋「轉運黃金7天」來了！6生肖好運上門：有人升官、有人發財

2026年立秋的時間是8月7日，是下半年最重要的能量轉折點，各個生肖的運勢都會重新洗牌，人們的生活也會發生改變。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，分享立秋後迎來「轉運黃金七天」的6個生肖，他們如果能把握好轉運機會，無論是事業、財運或人際關係都會朝好的方向發展。

進門前先按鈴！鬼門將開、房仲教賞屋簽約避邪三招

8月12日將迎來「鬼門開」，雖然近年民俗月對房市影響明顯降低，但仍有不少購屋族與租屋族，對賞屋、簽約與搬家有疑慮。21世紀不動產表示，若有疑慮，可以採取三種做法。

木星牽動布局「V型反轉」？小孟老師：下半年房市出現最佳買點

近期房市受到資金轉向與政策調控影響，交易節奏明顯放緩。不過，知名命理專家小孟老師在《命運好好玩》Youtube頻道中分享認為2027年下半年房地產將迎來V轉突破，今年下半年反而是最佳進場時機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。