周六迎媽祖聖誕！5生肖「貴人加持」運勢大好、財運大開

天上聖母聖誕是在每年的農曆3月23日，若換算成國曆今年媽祖娘娘的生日則落在5月9日，是象徵祈福與轉運的日子。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，指出媽祖生日當天有5個生肖特別容易遇到貴人、幫助你獲得成功。

生肖猴／謙遜態度 貴人自來

屬猴的人會獲得長輩的提攜，近期你即使有出色能力，但缺少機會被看見，媽祖生日時會為你帶來守護的能量，前輩或長輩客戶會在關鍵時刻為你伸出援手，幫你打開局面，只要你放下身段適時透露需求，真誠的態度會為你帶來貴人運。此段時間的貴人運是通過你累積的人情而來的，記住一定要謙卑。

生肖龍／精準決斷 財氣入庫

屬龍的人這段時間財運很不錯，最近你也許會對財務投資猶豫不決，媽祖生日時你能夠獲得能量加持，幫助你看得更精準、更長遠。可以重新整理財務報表，思考更穩妥的投資方式，並聽取其他人的寶貴意見，不要只想賺快錢，就能獲得好運。

生肖雞／看見細節 財運流轉

屬雞的人很重視細節，但最近努力與收穫不成正比，媽祖生日能助你看到關鍵細節，可能是小筆收入或小機會，在普通的人際互動中為你帶來實際的財運，同時你會更懂得利用金錢，知道何時該投資或省如何省錢，只要不張揚並扎實注重細節，財運自然找上你。

生肖鼠／開關打開 錢途光明

屬鼠的人近期無論是工作、人際關係或金錢總會有不上不下的卡頓感，在媽祖生日的助力下，這種停滯感會消失。你與他人的對話或小機會都可能成為突破口，只要嘗試不同路線就能得到轉機，開始行動時任何小改變都能造成鏈鎖反應，幫助你的路途更加順利。

生肖豬／家庭幸福 好運自來

這段期間內屬豬的人最重要的事情便是家庭的穩定，媽祖聖誕會加強你在家庭或情感層面上的守護。你會發覺與家人溝通更順暢，過去的爭端都會一一化解，同時提升你的運勢。只要家庭關係好，你會更無懼眼前的挑戰，讓你更加從容游刃有餘，請好好珍惜家庭的溫暖，運氣便會持續累積。

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