水星入金牛！12生肖五行開運法曝光...虎兔種植物、他記得整理桌面

隨著水星進入金牛座，意謂著原來卡頓的節奏恢復正軌，只要保持沉穩與耐心，5月將是一個能夠回到正常步調的月份。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，分享在水星進入金牛時12生肖的開運技巧，只要順應五行去調整，就容易能獲得成功。

五行屬木

生肖虎／綠意生髮 機會開枝

5月的虎會比以前更有生機，在這段時間內，思路會更加明確、人際關係也會有所回暖。木的能量能使你心想事成，建議在工作場域擺放一盆向上生長的植物，黃金葛、富貴竹或迷你盆栽都可以，如果有想要執行的工作，本月份都很適合執行。

開運法：在早晨用水澆植物，象徵養起財運與機會。

生肖兔／柔木舒心 壓力轉晴

此月份木的能量會帶給你更多喘息機會，能夠慢慢化解你原本卡住的心情或工作壓力，屬於修復的能量。建議在辦公室或窗邊放一盆植物，讓自己隨時能看到生機，不僅能舒緩心情，更會在平穩的節奏中找到人際互動的平衡點。

開運法：每天看著植物深呼吸三次，幫助你緩解壓力並調適氣場。

五行屬火

生肖蛇／火光聚焦 直覺明亮

屬蛇的人會因為火而加強存在感、方向感，使你的直覺更加敏銳。建議在桌子上擺放暖光燈，或搭配紅橘色系的小配件，絲巾、筆記本、飾品，能夠幫助你在討論事情時讓你的話更能說服人，此月份非常適合行動。

開運法：每日點亮桌燈，讓火光使你思路與判斷力更準確。

生肖馬／熱力展開 機會到位

此月份因火的關係帶給你更多行動力，本來卡住的對話或計畫都能有所進展，並能把握住機會。建議換上紅橘色的配件，增強你的氣場，如果有想爭取的事也要主動表達，只要願意動就容易成功。

開運法：出門前搭配火顏色的配件，增強氣勢。

五行屬土

生肖牛／穩步前行 財路紮根

5月的牛請更加沉穩，原本混亂的事情便能夠逐一化解，不要太過著急，應要把每件事做好並注重細節。建議整理財務報表、或重新整理工作計畫，只要慢慢前進，下半月就能看到成果，可以在桌上擺防陶瓷杯或米色的東西，以穩定頻率。

開運法：每週整理帳務或工作計畫，土的能量幫你累積成果。

生肖龍／築基翻身 氣場升級

屬龍的人此月份會感受到地基重整般的能量，以前卡住的對話或計畫都能順利前進，土的能量提醒你要打好基礎。這段期間可以重新整理工作計畫或資料，建議在桌上擺放大地色的時透、收納盒或是帶有沉穩風格的文具，助你穩住節奏。

開運法：將目標拆成小步驟，土的能量助你心想事成。

生肖羊／情緒落地 內在安穩

此月份容易被影響情緒，所以土的能量非常重要，應該要把情緒先穩定下來，通過整理房間或安排作息來讓生活更有秩序。建議在家裡擺放暖色系的陶器或自然材質的物品，並多接觸園藝，與大地連結能夠讓你更安穩，並提升你的運氣。

開運法：在空閒時間整理家裡，幫助你情緒更穩定。

生肖狗／守住節奏 福氣回流

屬狗的人此月份應要穩重不衝動，水星入金牛能帶給你更明確方向，但在工作與家庭你的責任會變重，需要土能量幫自己穩定心情。建議用深色或大地色的物品穩住環境，例如桌墊、收納盒或杯墊，當內外都穩定時，很多麻煩事都能化解，只要穩住就會有收穫。

開運法：每天安排「收尾時間」將當天工作結束好，土會帶給你好運。

五行屬金

生肖猴／金光閃現 靈感成形

5月的猴靈感會更加豐富，適合整理資料或做決定。建議隨身攜帶金屬筆、金色筆記本或銀白配件，讓自己的思路更聚焦，金的能量不只帶來靈感，更能讓想法兌現，記得什麼事情都要記下來並慢慢執行，才不會錯失機會。

開運法：每天記下靈感，讓金助你兌現成果。

生肖雞／金氣凝聚 事半功倍

5月份金元素會讓你更加有條理，對細節與效率的追求會形成你的優勢，只要將事情一件件完成就有成果。建議在桌上擺放金屬盒子或銀色文具，或穿亮面元素的衣物，幫助你將事情做得更精準，使你在細節上取勝。

開運法：每日整理桌面或檔案，金的能量讓你更有效率。

五行屬水

生肖鼠／靈活調流 財氣回順

5月份屬鼠的人適合讓生活節奏重新流動，原本卡住的合作或工作能順利進行，記住不要急著做出成果，而是慢慢整理生活。建議在桌上擺放一杯水，在工作前整理所有訊息與事項，也可整理帳務清單，只要順著能量走就能帶來財運。

開運法：每天整理訊息和帳目，水的能量助你更加順利。

生肖豬／安住身心 福氣自來

屬豬的人此月份一定要安穩，當環境變化時你的情緒容易起伏，應該要放慢生活節奏，並讓自己更放鬆。建議在家裡裝小型加濕器、魚缸或藍色系裝飾，可以讓你心情更穩定，也能夠安排休息時間，只要不要過於著急，好運就會慢慢靠近你。

開運法：每天留十分鐘靜坐或聽輕音樂，讓水能量助你沉澱下來。

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