理性不存在？12星座「情緒派」排行 他超沉得住氣、雙子說變就變

有些人情緒來得快、去得也快，總是憑當下心情做決定，讓身邊的人難以捉摸。日本媒體「占TV」近日公布「12星座情緒派／看心情型排行榜」，分析哪些星座最容易隨情緒行動。其中，向來感性又敏感的雙魚座，被點名是最容易被情緒牽著走的星座冠軍。

第12名：摩羯座 最不容易情緒化

摩羯座在做決定前通常會花不少時間思考，但一旦下定決心，就很少再改變立場。他們重視原則與信念，即使旁人提出不同意見，也會堅持自己的方向，因此被認為是最不容易被情緒左右的星座。

第11名：金牛座 情緒穩定又沉得住氣

金牛座個性沉穩，不容易因外界變動而動搖。不管別人說什麼，大多時候都能保持冷靜與從容，給人一種「很有定力」的感覺。

第10名：天蠍座 一旦決定就不輕易放棄

天蠍座有很強的執著心，只要認定某件事，就會一路堅持到底，不太會因情緒突然改變方向，也很少半途而廢。

第9名：牡羊座 認定目標就一路往前衝

牡羊座屬於行動派，一旦鎖定目標就會全力以赴，幾乎不受其他事情影響，因此相較之下情緒變化沒那麼明顯。

第8名：處女座 一焦慮就容易想太多

處女座平時習慣照規矩做事，但只要開始感到不安，內心情緒就容易變得敏感，甚至反覆糾結、猶豫不定。

第7名：獅子座 事情不照預期就容易翻臉

獅子座習慣掌握主導權，一旦事情沒有按照自己的想法發展，就可能突然改變態度，甚至提出反對意見，讓周圍的人措手不及。

第6名：巨蟹座 情緒容易受戀人影響

巨蟹座感情豐富，特別在戀愛中更容易因另一半的一句話或一個態度，就出現明顯情緒波動。

第5名：天秤座 對誰都好反而容易被誤會

天秤座擅長社交，對每個人都很友善，但也因為太會配合不同對象，有時會被認為說法不一致，甚至給人善變印象。

第4名：水瓶座 上一秒喜歡、下一秒冷掉

水瓶座情緒切換速度很快，即使原本非常喜歡一個人，只要突然覺得對方不符合自己的理想，就可能瞬間冷淡下來。

第3名：雙子座 興趣轉變速度超快

雙子座好奇心旺盛，總喜歡嘗試各種新鮮事物，因此興趣經常不停轉換。此外，他們本身帶有雙面性格，想法變化快，讓旁人常常跟不上節奏。

第2名：射手座 熱情來得快、退得也快

射手座充滿行動力，只要對某件事感興趣，就會立刻投入其中。不過他們也是典型「三分鐘熱度」，可能前一秒還熱血沸騰，下一秒就突然失去興趣。

第1名：雙魚座 完全跟著情緒走

雙魚座對自己的感受非常誠實，也不喜歡壓抑情緒。由於感受力強烈，一點小事就可能讓他們瞬間低落或開心，因此情緒起伏往往比一般人更明顯。在外人眼中，也容易被認為是「超級看心情」的代表。

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